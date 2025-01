Lions Club Napoli Host, seconda edizione del bando di concorso “Giovanni Parisi”: tempo fino al 16 febbraio

Scadono il prossimo 16 febbraio 2025 i termini per la presentazione delle candidature alla seconda edizione del bando di concorso “Giovanni Parisi”, pubblicato dal Lions Club Napoli Host in memoria dell’illustre socio per “favorire il diritto allo studio e la parità di genere nell’accesso alle lauree di area scientifico-tecnologica, nonché incoraggiare e sostenere il percorso formativo dei giovani”.

“Con l’apprezzamento per l’impegno degli organizzatori – si legge nella nota della presidente del Lions Club Napoli Host Rossella Fasulo – le congratulazioni per l’iniziativa e il patrocinio morale della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell’Università degli Studi del Sannio, dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Chimica e Biologia, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, dell’Accademia Pontaniana, dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania, del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali Napoli e Campania, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, del CEINGE, della Società Chimica Italiana Sezione Campania, della Lions Clubs International Fondation e del Lions International, per volere di Giovanni Parisi e grazie alla dedizione della consorte Parisi Imparato Angelina, promotrice di questa iniziativa nel segno della continuità dell’amore per la scienza e per i giovani per la scienza che ha caratterizzato la vita del suo Socio, il Lions Club Napoli Host, per onorare la memoria del Professore Giovanni Parisi, Chimico e Farmacista, Ordinario di Biologia generale presso la Facoltà di Scienze dell’ l’Università di Napoli Federico II (insegnamento che ha tenuto per i corsi di laurea in Scienze naturali, Scienze biologiche e Chimica) con innumerevoli titoli accademici conferiti per incarico, Direttore Chimico del Servizio di Diagnosi Chimico-Tossicologica del Policlinico della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II (1982-1993), studioso di fama internazionale e autorevolissimo socio del Club, nell’ottica della Chimica e della Biologia a supporto di un futuro sviluppo sostenibile, intende favorire il diritto allo studio e la parità di genere nell’accesso alle lauree di area scientifico-tecnologica, nonché incoraggiare e sostenere il percorso formativo dei giovani.

Per tale motivo il Lions Club Napoli Host bandisce la seconda edizione del premio in favore di laureate/i in laurea magistrale nelle classi LM13, LM54, LM71 e su aspetti correlati al ruolo della chimica nello sviluppo sostenibile, e in favore di laureate/i in laurea magistrale nelle classi LM 06, LM 09 su aspetti correlati al ruolo della biologia molecolare nel SARS-CoV-2, riservato alle/ai laureate/i della regione Campania.

Il premio verrà conferito alle/ai vincitrici/vincitori, ovvero prima/o classificata/o delle due graduatorie in occasione di un evento organizzato dal Lions Club Napoli Host, nell’ambito del quale verranno invitate/i ad esporre i contributi dei lavori svolti.

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

1. Aver conseguito l’esame di laurea magistrale nelle classi LM13, LM54, LM71 e LM 06, LM 09 negli anni accademici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 con voto di laurea non inferiore a 100/110.

2. Tesi di laurea con aspetti correlati: al ruolo della chimica nello sviluppo sostenibile con spiccati contenuti innovativi e rilevanza tecnico-scientifica, ed essere inerenti a temi quali l’aspetto della sostenibilità ed innovazione in ambito alimentare, energetico, cosmetico, packaging, edilizia e restauro, energia, prodotti e strategia 3 P (profit, people, planet), salute e sicurezza sul lavoro; al ruolo della biologia molecolare nel SARS-CoV-2

Le candidature si apriranno alle ore 10.00 del giorno 18 dicembre 2024, con termine ultimo di presentazione della documentazione necessaria alle ore 23.59 del 16 febbraio 2025.

La domanda di partecipazione, corredata da Curriculum Vitae debitamente firmato e documento di identità, dovrà essere inviata unitamente alla relativa documentazione elencata nei successivi articoli alla segreteria del Lions Club Napoli Host (mail: segreteria@lionsclubnapolihost.it ).

Il bando rientra nell’area delle attività a supporto dell’obiettivo n.5 della “Parità di Genere”, nell’ambito dell’Agenda ONU 2030.

Ringraziando sin d’ora per la consueta collaborazione, Vi invitiamo a dare la più ampia diffusione al Bando in oggetto”.