Lions Day, oggi e domani visite mediche gratuite a piazza Plebiscito

Un programma ricco di attività quello che conclude l’appuntamento annuale dei Lions nel mondo per celebrare le attività di servizio a favore della comunità. Diabete, vista, ambiente, cancro infantile, fame, giovani le aree di intervento. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ordine dei Medici e con la partnership speciale di Telethon. In piazza del Plebiscito quattro camper della salute e un parco giochi gonfiabile per i bambini. Tutte le prestazioni mediche si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti. “Siamo felici di partecipare e di offrire il nostro contributo per questa bella iniziativa dedicata alla salute dei cittadini”, ha detto il presidente Bruno Zuccarelli.