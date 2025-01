Lions Distretto 108 YA, intesa con l’associazione di imprese guidata da Gesco per promuovere l’inclusione

E’ stato sottoscritto il 10 dicembre a Napoli il protocollo d’intesa tra il Raggruppamento temporaneo di imprese con ente capofila Gesco società cooperativa sociale, gestore dei servizi socio-formativo-educativo presso l’Istituto Regionale Paolo Colosimo, rappresentato da Giuseppe Pennacchio, e il Governatore dei Lions International Distretto 108 YA Tommaso Di Napoli. Un protocollo che si inserisce nell’attività di collaborazione con Istituzioni e Associazioni ormai consolidata del Distretto 108 Ya (Basilicata – Calabria – Campania) sul tema della disabilità che è di grande rilevanza in particolare per la vita delle persone e dei loro familiari e di tutta la società in cui viviamo.

Nel protocollo, si legge in una nota, il Raggruppamento temporaneo di imprese e i Lions International Distretto 108 Ya “stabiliscono di avviare percorsi di collaborazione volti a promuovere, valorizzare e supportare attività riguardanti, in particolare, le seguenti azioni: promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità; la formazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità; l’individuazione, la promozione e la valorizzazione di percorsi di inclusione nelle comunità locali; la divulgazione di buone pratiche territoriali inerenti la disabilità attraverso gli strumenti informativi; la realizzazione di tavole rotonde, workshop, percorsi formativi e informativi su temi afferenti la disabilità, per la promozione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà verso i più deboli e bisognose per l’abbattimento di barriere culturali e sociali legate alla disabilità; la realizzazione di Progetti comuni per lo sviluppo delle abilità delle persone disabili e per la loro attiva partecipazione alla vita sociale, culturale ed artistica delle comunità; la collaborazione con Istituzioni ed Associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche al fine di sollecitare eventuali interventi legislativi.

Le parti si sono date reciproco impegno per la durata del protocollo a collaborare sinergicamente con un confronto attivo e continuo nell’individuazione degli obiettivi da raggiungere. Il protocollo è stato promosso dalla delegata del Governatore del Distretto 108Ya Lions International Tommaso Di Napoli per Disabilità, Protocolli e Rapporti con Istituzioni ed Associazioni, Valeria Mirisciotti”.