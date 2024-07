Lions e Rotary si incontrano a Salerno: alleanza in nome della solidarietà e della pace

In occasione dell’incontro programmatico del Distretto Lions 108Ya tenutosi il 12 e 13 luglio al Grand Hotel di Salerno, il Governatore del Distretto Lions Tommaso Di Napoli e il Governatore del Distretto Rotary 2021 Antonio Brando hanno annunciato l’avvio di un programma di cooperazione tra le due associazioni per rafforzare l’azione per migliorare le condizioni di vita delle persone bisognose e promuovere la pace e la comprensione internazionale.

Entrambe le organizzazioni hanno una lunga storia di servizio e usando la forza combinata delle rispettive reti possono espandere la portata della loro azione e il loro impatto positivo nel mondo a favore dell’umanità sofferente, di chi vive in una situazione di bisogno e promuovendo l’inclusione.

“Affrontiamo insieme il futuro perché ce lo chiede il particolare momento storico. Dobbiamo andare controtendenza in un mondo che esalta la divisione e la contrapposizione”, spiegano i due Governatori, Tommaso Di Napoli e Antonio Brando.