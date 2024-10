Lipsia-Juve, infortunio Bremer fa tremare i bianconeri

(Adnkronos) – La Juve vince a Lipsia 3-2 nella seconda giornata di Champions League ma trema per l’infortunio di Bremer, uscito dopo 4 minuti per un problema al ginocchio, e rischia di perdere Nico Gonzalez per un guaio muscolare. “Dobbiamo aspettare gli esami per capire le condizioni. Speriamo di non perderli o in caso di stop speriamo sia per poco tempo”, dice l’allenatore bianconero Thiago Motta a Prima Video dopo la vittoria in rimonta. Anche Motta è uscito malconcio dal campo: dopo il terzo gol realizzato da Conceicao, nei festeggiamenti Motta ha rimediato una testata e ha chiuso la serata con un bernoccolo.