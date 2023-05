L’Iran fornisce armi alla Russia

L’Iran continua a sostenere la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina e sta ampliando il suo sostegno. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa.avvenuto intorno al 15 Maggio 2023. “ Teheran è direttame coinvolta nell’uccisione degli ucraini”, ha sottolineato precisando quello che la sede diplomatica statunitense aveva più volte denunciato in passato:; inoltre ha sottolineato precisando che gli iraniani hanno fornito droni e munizioni. D’altra parte Mosca ha concluso un accordo con Teheran per vendeee jet da combattimento, elicotteri ed altre armi.Molta gente intanto è scettica sul fatto che la vendita di armi possa essere il principale strumento di pace nel conflitto russo ucraino : per molti lo stesso Zelensky appare come un procacciatore di armi fiji a se stesse e questo non è il discorso di uno che sta vincendo ma il contrario. Forse all’inizio dell’aggressione russa la cosa poteva essere differente ma oggi alla luce dell’assoluta volontà’ da parte di tutti di continuare anche a costo di espandere il conflitto, lo stesso concetto di pace appare universalmente oscuro e che una nazione come l’Iran foraggi la Russia dovrebbe essere il principale fattore a dimostrazione che la guerra è un concetto molto relativo per gli uomini e difficilmente condivisibile solo all’inizio dei conflitti.