Lirica, 130 anni della Bohème: l’opera di Puccini torna al Teatro San Carlo 

È ”La bohème” il prossimo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 al Teatro di San Carlo: il capolavoro di Giacomo Puccini, nel 130esimo anno dalla prima rappresentazione, torna in scena al Lirico di Napoli dall’8 aprile (ore 20:00) e fino al 14 per un totale di sei recite. Sul podio Michele Gamba, per la prima volta alla guida di Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, quest’ultimo preparato da Fabrizio Cassi, insieme al Coro di Voci Bianche diretto da Stefania Rinaldi. È un debutto al Lirico di Napoli anche per Bárbara Lluch, che firma la regia. Le scene sono di Alfons Flores, i costumi di Clara Peluffo Valentini.

Le luci sono a cura di Georg Veit e Urs Schönebaum, il video di Tal Rosner e la coreografia di Mercè Grané. Un doppio cast si alternerà nelle coppie protagoniste, con Pretty Yende al debutto nel ruolo di Mimì. Nelle date dell’8, 10 e 12 aprile il soprano sarà al fianco del Rodolfo di Kang Wang, con Marina Monzó e Artur Ruciński come Musetta e Marcello. Nelle repliche del 9, 11 e 14 aprile, Elsa Dresig e René Barbera saranno Mimì e Rodolfo. La Musetta di Maria Knihnytska, già Allieva dell’Accademia di Canto del Teatro San Carlo, condividerà la scena con Liam James Karai, per la prima volta nel ruolo di Marcello. Alessio Arduini sarà Schaunard, Gianluca Buratto Colline, mentre Matteo Peirone Benôit e Alcindoro. A completare il cast, quattro Artisti del Coro: Ivan Lualdi (Parpignol), Ciro Giordano Orsini (Sergente dei Doganieri), Giuseppe Todisco (Un doganiere) e Mario Rosario Thomas (Un venditore ambulante).