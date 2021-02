Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Il film-opera ‘Adriana Lecouvreur’ di Francesco Cilea con la regia di Rosetta Cucchi e la direzione d’orchestra di Asher Fisch del Teatro Comunale di Bologna sarà trasmesso in prima visione su Rai5 mercoledì 10 marzo alle 21.15 e non giovedì 11 marzo come precedentemente annunciato. Lo comunica in una nota il Teatro Comunale di Bologna.