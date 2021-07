Lirica: premio Cultura+Impresa al San Carlo per il miglior progetto con Art bonus

Il premio Cultura+Impresa al teatro San Carlo di Napoli per il miglior progetto di applicazione dell’Art bonus con ‘Concerto d’imprese’, l’iniziativa che ha riunito in partnership alcune societa’ nazionali e internazionali (Aedifica/Brin69 srl, Ala spa, Caronte spa, Ferrarelle spa, Siap srl, Philippe Foriel-Destezet, Getra Spa, Temi spa, Isaia spa, Laminazione Sottile spa, Palazzo Caracciolo e Seda spa) per sostenere la programmazione del lirico piu’ antico di Europa, e, in particolare, di non fermare la propria produzione artistica durante il periodo pandemico, ma di evolversi verso una cultura digitale che ha permesso la trasmissione degli spettacoli in modalita’ streaming e on demand. “L’Art Bonus sta sostenendo importanti progetti culturali ed e’ uno strumento efficace, che non a caso e’ diventato un modello a livello internazionale, grazie al ministro Dario Franceschini che nel 2014, ha introdotto l’agevolazione fiscale del 65% – spiega il direttore generale del teatro Emmanuela Spedaliere – e’ attualmente una delle piu’ vantaggiose misure per incoraggiare il mecenatismo in Europa. Un grazie ai nostri imprenditori, che anche durante il lockdown non ci hanno fatto mancare il loro prezioso sostegno. La speranza che se ne aggiungano molti altri”.