Lisa Franchetti prima donna al comando della Marina Usa

Lisa Franchetti è la prima donna degli Stati Uniti a capo della Marina americana. A nominarla è stato il presidente Joe Biden che l’ha scelta come numero uno della Navy al posto di Mike Gilday, il cui mandato di quattro anni scadrà in autunno. Franchetti sarà la prima donna a sedere nel Joint Chiefs of Staff, lo Stato maggiore congiunto. Nata a Rochester, nello stato di New York, con 38 anni di esperienza nella Marina, Franchetti è uno dei simboli dell’ascesa delle donne nelle forze armate. Di discendenza italoamericana, Franchetti si laurea in Giornalismo alla Northwestern University e ha ottenuto la sua commissione a ufficiale della Us Navy attraverso il Naval Reserve Officer Training Corps nel 1985. Cinque anni prima si era laureata la prima ufficiale della Marina donna all’Accademia navale degli Stati Uniti. Franchetti inizia la carriera sulle navi ausiliarie per poi passare ai cacciatorpediniere. Il curriculum di Franchetti include molti incarichi di primo piano disponibili agli ufficiali della Us Navy:

comandante di unità navale da combattimento;

comandante di gruppo d’attacco di portaerei;

comandante di flotta, tra l’altro essendo spesso la prima donna a ricoprire molti di questi ruoli.

Nel 2018 Franchetti è nominata comandante della 6ª Flotta, basata a Napoli, in Italia.