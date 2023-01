Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis in ospedale per un arresto cardiaco

(Adnkronos) – Lisa Marie Presley ha avuto un arresto cardiaco secondo quanto scrive Tmz. La 54enne, figlia di Elvis Presley, è stata trasportata in ospedale, dopo che i soccorritori sono intervenuti in casa a Calabasas, cittadina della contea di Los Angeles in California, prima della corsa verso l’ospedale. Solo martedì aveva partecipato a Beverly Hills alla cerimonia dei premi dei Golden Globes, dove l’attore Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione del Re del Rock and Roll nel film ‘Elvis’.