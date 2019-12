Lisei (FdI): “Normativa E.Romagna sul gioco mette a rischio migliaia posti lavoro”

Bologna, 3 dic. (AdnKronos) – “Il contrasto alla ludopatia è certamente una priorità che non può essere ignorata e sulla quale ci siamo sempre battuti, proprio per questo occorre agire in modo scientifico e mirato al fine di produrre azioni efficaci. Per farlo occorre tenere ben presente le diverse tipologie di sale e di giochi esistenti e le garanzie che sono in grado di fornire all’utente, senza ignorare che molto del gioco oggi avviene online. L’attuale normativa regionale mostra in questo senso delle criticità che vanno migliorate che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro”. Così, all’AdnKronos, Marco Lisei, capogruppo di FdI in Comune, a Bologna, e candidato alle regionali dell’Emilia-Romagna.

“E’ evidente – aggiunge – che non si può rimanere insensibili di fronte al tema lavoro e alle preoccupazioni di queste famiglie verso le quali, comunque, va tutta la nostra solidarietà”. “Se la proroga può servire a raggiungere soluzioni più equilibrate ed efficaci e soprattutto uniformi alla normativa nazionale va evidentemente perseguita, anche perché sarebbe comunque un segnale di attenzione verso i lavoratori ed attività che oggi risultano, a tutti gli effetti, autorizzate che non inficerebbe la successiva entrate in vigore dello strumento legislativo”.