L’Isis Livatino di Napoli fra i primi a sperimentare il corso in Scienze Applicate: mercoledì la presentazione

Mercoledì 26 Gennaio 2022 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna Peppino Impastato dell’Isis “R. Livatino” di Napoli si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del nuovo corso di studio quadriennale del Liceo Scientifico Scienze Applicate. Con Decreto Usr Campania n. 1891 del 20 gennaio 2022 L’Isis “Rosario Livatino” di Napoli (via D. Atripaldi, 42) si pone al terzo posto del podio (tra cento istituzioni italiane) e ammesso alla sperimentazione nazionale. Il piano progettuale presentato garantisce il raggiungimento in quattro anni degli obiettivi specifici dell’apprendimento, dei traguardi formativi e delle competenze trasversali e disciplinari propri del Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate. Un corso di studio innovativo, lungimirante, che guarda al futuro con gli occhi di una società che cambia velocemente e che richiede nuove competenze. Nel dialogo con le richieste dell’Europa e del mondo, l’acronimo Ted (transizione ecologica e digitale) sarà il fiore all’occhiello del neo-corso liceale, fattore di eccellenza per il territorio di San Giovanni a Teduccio.

Ne parleranno, insieme alla dirigente scolastica Maddalena De Masi, l’intero staff e la commissione orientamento, ben lieti di presentare nei minimi particolari i punti salienti dell’indirizzo.