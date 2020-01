L’ispettore salesiano per il Medio Oriente in visita a Salerno

Martedì 14 gennaio, alle 19.30, presso il salone dell’Istituto Salesiano di Salerno, in via San Domenico Savio, appuntamento con “In media res: una testimonianza dal Medio Oriente”, incontro-intervista con don Alejandro José Leon Mendoza, Ispettore Salesiano per il Medio Oriente (Iran, Terra Santa, Siria, Egitto, Libano, Turchia). Si tratta di un incontro aperto a tutta la cittadinanza e si avrà la possibilità di ascoltare il racconto di un’esperienza di respiro internazionale.

Il venezuelano don Mendoza, ispettore salesiano in una terra difficile, dove la pace è sempre legata ad equilibri precari, potrà portare la sua personale esperienza nelle terre che vedono una presenza salesiana da antica data. L’Ispettoria Salesiana del Medio Oriente, infatti, è stata eretta canonicamente nel lontano 1902 e comprende oggi 15 presenze, così distribuite: 5 in Terra Santa, 3 in Egitto, 3 in Siria, 2 in Libano, una in Turchia e una in Iran. Proprio in Iran, i salesiani sono presenti nella capitale Teheran.