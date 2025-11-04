Lista cda, via libera della Consob alle modifiche regolamentari

Milano, 4 nov. (askanews) – Via libera della Consob alle modifiche del Regolamento Emittenti in materia di presentazione di liste da parte dei cda uscenti, in attuazione delle norme del Tuf introdotte dalla Legge Capitali.

Le modifiche regolamentari sono state adottate al termine di un processo decisionale passato attraverso due fasi di consultazione con il mercato. La seconda consultazione, come la prima, ha registrato un forte interesse degli operatori, sottolinea l’Authority. Alla luce dell’esigenza emersa di chiarire la portata e l’ambito della delega regolamentare demandata dal Tuf all’Autorità solo in termini generali, la Consob ha acquisito un parere interpretativo dal Consiglio di Stato.

All’esito dell’iter, il Regolamento Emittenti interviene, in particolare, sulla seconda votazione sui singoli candidati richiesta qualora la lista del cda abbia ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti, nonché interviene sulla ripartizione dei posti in consiglio di competenza delle minoranze nel caso previsto all’art. 147-ter.1, comma 3, lett. b) del Tuf.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.