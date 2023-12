Lista dei regali di Natale: come affrontarla al meglio e…pensare anche a se stessi

In attesa del Natale, fervono i preparativi per la cena della Vigilia ed anche per il pranzo del 25 ma… più di tutto, aumentano i giri tra i negozi per l’acquisto dei regali. Tra caos già incombente nelle principali strade dello shopping e ricerche online, la caccia al dono, infatti, è ufficialmente iniziata allo scoccar del mese di Dicembre sul calendario. Ma, niente panico! Con qualche piccola e risolutiva “accortezza” si può facilmente arrivare al traguardo senza affanni e senza corse ad ostacoli. Però, per prima cosa è opportuno passare per tre step. Punto primo: partiamo col prendere una penna e due fogli di carta. Punto secondo: stilare una lista delle persone alle quali intendete acquistare un pensiero. Punto terzo: datevi un budget. Figli, marito, moglie, genitori, parenti, amici, colleghi ecc…: quanti regali e quanto spendere per ciascuno? Poi, con un po’ d’arguzia: mettete nero su bianco, accanto a ciascun nome, un’ipotesi di regalo in base alle esigenze ed alle inclinazioni di chi lo riceverà. Piccolissimi passaggi che vi aiuteranno -non poco- ad avere già un’idea più chiara e precisa su cosa donare (e, questo, ovviamente, rappresenta un bel passo in avanti). Altro passaggio fondamentale, magari da applicare per la prima volta proprio quest’anno, sarebbe opportuno “cambiare registro”; ovvero, per tutti coloro che nella lista che avete stilato hanno accanto un punto interrogativo perché proprio non sapete cosa acquistare, chiedete loro in maniera netta, chiara e specifica -ovviamente, con un bel sorriso sulle labbra- cosa li piacerebbe ricevere. Abiti, accessori, un buono-regalo per una vacanza, un gioiello, una spa, il biglietto per un concerto, una cena stellata ecc…? Il tutto nell’ottica dell’utilità e del “risparmio” nel senso che, così facendo, si evita sia di fare giri inutili tra i negozi sia di acquistare qualcosa di non gradito. Ed, infine, proprio per rendere ancora più speciale il regalo che farete alla persona che vi sta a cuore, accompagnate sempre il dono con un bigliettino di auguri (o, meglio ancora, una lettera) scritto rigorosamente a mano. Un gesto dal sapore tanto romantico quanto elegante e desueto che andrà veramente ad inondare di emozione il cuore della persona che lo riceverà. Bene, a questo punto, prendete il secondo foglio di carta di cui parlavamo prima e, sempre con carta e penna in mano, stilate una seconda lista dei desideri/regali: quella per voi! Magari, anche regali non acquistabili ma stracolma di tutto ciò che avete nel cuore, nella mente e che vi manca. Non solo materiale, dunque, ma anche affettiva, corale, esistenziale. E, forse, forse, almeno per una volta all’anno, pensate a fare a voi stessi un bel regalo!