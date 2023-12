Bombardamenti ripresi da Nord a Sud nella Striscia dopo la fine della tregua

Khan Yunis, 2 dic. (askanews) – In queste immagini il momento in cui un raid israeliano colpisce un grande complesso residenziale a Khan Yunis, nel Sud della Striscia di Gaza, dove i bombardamenti sono ripresi in modo intenso, così come nel Nord, dopo la fine della tregua fra Tel Aviv e Hamas. Nel video si vedono i residenti palestinesi fuggire mentre uno alla volta i colpi israeliani abbattono gli edifici.