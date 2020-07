L’Istat: Italia in deflazione ma non nel Mezzogiorno. A Napoli il record dei rincari: +0,7%

L’Istat ha reso noti oggi i dati dell’inflazione delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Secondo lo studio dell’associazione di consumatori, in testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care, ci sono Bolzano, Perugia e Napoli, tutte e 3 con un’inflazione pari a +0,7%.

L’aumento dei prezzi del carrello della spesa, nonostante l’Italia sia in deflazione, comporta una spesa aggiuntiva, per gli acquisti di tutti i giorni di 144 euro l’anno per una famiglia media. E nelle città con i maggiori rincari (Bolzano, Perugia e Napoli) l’aumento è ancora maggiore. A Bolzano, la maggior spesa aggiuntiva equivalente raggiunge 223 euro, per il costo della vita nella città. A Perugia, l’aggravio è di 167 euro, a Napoli di 153 euro. “L’Italia e’ in deflazione non solo per il calo dei beni energetici ma per via della grave crisi economica. I consumi non ripartono, nonostante il lockdown sia finito. Ma il dato non deve trarre in inganno. Le spese obbligate, non rinviabili, come quelle del carrello della spesa, continuano a pesare sulle tasche degli italiani, anche se in attenuazione rispetto a maggio”, commenta il presidente dell’Unc, Massimiliano Dona. In testa alla classifica delle regioni più costose, con un’inflazione a +0,5%, Trentino, Umbria e Campania.

In termini di maggior spesa, però, svetta il Trentino Alto Adige che registra, per una famiglia media, un rialzo pari a 135 euro su base annua. Segue l’Umbria, dove l’incremento dei prezzi pari allo 0,5% implica un’impennata del costo della vita pari a 117 euro, terza la Campania dove si ha un rincaro annuo, per la famiglia tipo, di 100 euro.

Tabella n. 1: Podio delle città più care, (capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti), in termini di spesa aggiuntiva annua

Città Rincaro annuo per la famiglia media Inflazione di giugno 1 Bolzano 223 0,7 2 Perugia 167 0,7 3 Napoli 153 0,7

Tabella n. 2: Podio delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media Inflazione di giugno 1 Trentino Alto Adige 135 0,5 2 Umbria 117 0,5 3 Campania 100 0,5



Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat