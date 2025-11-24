Liste d’attesa, la Regione Campania querela Report: Serie di falsi e scorrettezze reiterate

“Come annunciato, è stato dato mandato all’Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 ‘Report’, per il servizio relativo alle ‘liste d’attesa’ mandato in onda nella puntata di domenica 23 gennaio 2025”. Lo rende noto la Regione Campania attraverso un comunicato. “Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati”, ricorda la Regione Campania.