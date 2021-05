L’Istituto Grenoble di Napoli riapre, ma a numero chiuso

Il Grenoble di Via Crispi ritorna ad essere convivio ideale di cultura per il popolo napoletano e lo fa con la presentazione di un libro : Il libeccio soffia sul giardino dell’istituto francese Grenoble di via Crispi, e la voglia che hanno gli invitati a numero chiuso di partecipare alla prima presentazione dopo il lungo periodo di divieto per la pandemia, li ha fatti arrivare in abiti più primaverili. Il console generale di Francia a Napoli e direttore dell’Istituto francese Grenoble, Laurent Burin des Roziers, va al microfono e incoraggia la platea di una cinquantina di ascoltatori: “Jean Noël Schifano arriva a Napoli ed ecco la primavera”. E ammonisce come riportato da La Repubblica : “Ci sono stati altri scrittori, come Houellebecq che ha detto: “Dopo il Covid saremo uguali, soltanto un po’ peggiori”. Ma Schifano la pensa diversamente” . “Sarà meglio, invece”, interviene lo scrittore, che ha diretto per sei anni dal 1992 il Grenoble ed è cittadino onorario di Napoli dal ’94, per il suo amore sconfinato per la città. Con Donatella Gallone e l’archeologa Laura Noviello, dopo una introduzione di Francesca Mazzei, 24enne editrice dei libri più recenti pubblicati a Napoli in edizione italiana da Colonnese and Friends, Schifano ha reso la sua nuova dichiarazione d’amore alla città: il libro che è anche un biopic “Anna Amorosi”, pubblicato lo scorso anno da Gallimard, di cui lo scrittore è editor e direttore di collane. Il romanzo ha in copertina la riproduzione del dipinto “Eva Futura” di Maria Palliggiano, l’artista che fu allieva di Emilio Notte, che sposò nel ‘ 64. La scelta non è casuale: Schifano volle una mostra postuma della pittrice che combattè contro i pregiudizi che in quegli anni penalizzavano le donne come lei impegnate in una ricerca creativa. La storia raccontata da Schifano, che Gabriele Anaclerio ha tradotto dal francese, si rispecchia in quella di Anna Fallarino, che, partita dal paese di origine, Amorosi, nel Beneventano, si spostò a Roma inseguendo il successo come attrice del cinema, ma fu destinata invece a essere ricordata per un caso di cronaca tra i più noti e tragici degli anni ‘ 70: il delitto di via Puccini, di cui fu protagonista e vittima lui stesso, il marito Camillo Casati Stampa di Soncino, che la sera del 30 agosto 1970, tornato a casa, trovò la moglie Anna con l’amante e dopo aver ucciso entrambi a fucilate, si tolse la vita. “Nel romanzo, però – spiega Donatella Gallone – a vibrare è l’anima di questa donna, con la complicità dell’autore, innamorato dell’eterno femminino ” . È forse il libro più bello che ho scritto – esordisce lo scrittore francese – So di che cosa parlo: sono stato io tradurre “Il nome della rosa” di Umberto Eco per la riduzione cinematografica di Jean- Jacques Annaud ” . Per Schifano Anna ” è come la città trimillenaria che amo, e nel libro tento di farla rivivere fino all’ultimo istante della sua vita”. Una città che non ha avuto e non ha vita facile, ma che per lo scrittore ha l’energia della lava, che la fa rialzare da ogni sconfitta: “Qui – dice – c’è la linfa della mia vita, e qui Anna rivive infatti da bambina – dice Schifano – con il suo interlocutore Giannatale (come Jean Noël) che nel ’68 era con lei a visitare la Tomba del Tuffatore di Paestum “. Anna, beneventana, trascorreva le estati dai nonni materni, produttori di mozzarella nella piana di Capaccio: ” Lei è sempre con me, il suo ricordo mi attraversa come una fiamma ” , e non sappiamo mai davvero se a ricordare sia Schifano o il suo doppio Giannatale, narratore del romanzo. E se sia lui o l’altro ad accompagnare la bella Anna – tra le prime a sottoporsi alla chirurgia plastica quando le donne non ne conoscevano ancora l’uso – a Napoli, in via Carbonara, a far visita alla madre, mentre l’Italia intera conosceva Casati Stampa e sua moglie per le vicenda scandalose che li coinvolgevano: il marchese favoriva gli incontri della moglie con altri uomini con spirito voyeuristico, ma non sopportò di essere tagliato fuori dal rapporto tra lei e il suo ultimo amante. La protagonista di Schifano testimonia l’impossibilità per una donna di essere veramente libera: all’amico, nel libro, confessa la tragedia di uno stupro subito da bambina da un prete nel Cilento.