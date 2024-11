L’Istituto Italiano dei Castelli compie 60 anni, convegno al Maschio Angioino sui manieri della Campania

Anche in Campania l’Istituto Italiano dei Castelli celebra i sessant’anni della sua fondazione, avvenuta nel 1964. Venerdì 22 novembre, presso la Società napoletana di Storia Patria, in Castel Nuovo, si terrà un convegno dedicato ai castelli di Napoli e della Campania, nel corso del quale interverranno i rappresentanti delle istituzioni preposte alla salvaguardia ed alla conservazione di questa componente molto importante del patrimonio storico – architettonico del nostro Paese, fondamentale per l’economia e la valorizzazione di tutto il territorio. Al mattino si parlerà dei castelli napoletani, ed in particolare delle loro prospettive di valorizzazione nell’ambito del miglioramento dell’offerta turistica in ambito urbano. Si inizierà con Castel dell’Ovo e Castel Nuovo, entrambi gestiti dall’amministrazione comunale e per i quali sono stati avviati importanti lavori di restauro, per passare poi a Sant’Elmo, di proprietà del Ministero delle Cultura, quindi Castel Capuano ed infine Baia che, anche se al di fuori dei confini comunali, può considerarsi a tutti gli effetti un avamposto difensivo di quella che fu per lunghissimo tempo la capitale del Regno. Nel pomeriggio invece verrà data voce agli esperti del restauro, con alcuni dei più eminenti rappresentanti del settore, per capire quale deve essere l’approccio più corretto per conservare le strutture castellane senza falsarne gli aspetti originari ed autentici, pena il rischio – sempre presente – di trasformarle, quando si interviene su di esse, in qualcosa di molto diverso.

L’iniziativa è libera e gratuita, ed è aperta a tutti. Per gli architetti iscritti all’Ordine di Napoli e provincia saranno riconosciuti tre CFP alla sessione mattutina e tre alla sessione pomeridiana.

Scopi e dell’istituto

L’Istituto Italiano dei Castelli è un’organizzazione culturale che ha come scopo la promozione dello studio storico, archeologico ed artistico dei castelli e di tutto il patrimonio fortificato del Paese; ne promuove la salvaguardia, la valorizzazione e l’inserimento nel ciclo attivo della vita contemporanea.

E’ la prima istituzione che nell’immediato dopo guerra ha promosso iniziative rivolte al patrimonio storico artistico d’Italia. Oggi costituisce un autorevole interlocutore nei confronti di soggetti pubblici e privati sulle tematiche afferenti le costruzioni difensive. In tal senso dialoga con organi del Ministero, con le Soprintendenze, con gli Amministrazioni locali, con le Università e con molte Associazioni Culturali.

L’Istituto è organizzato in 19 Sezioni regionali, Delegazioni provinciali e con una sede di rappresentanza Castel Sant’Angelo. Tra le principali iniziative si ricordano: il Premio di laurea sulle architetture fortificate, creato con l’obiettivo di incentivare l’interesse dei giovani verso i nostri beni culturali; le Giornate Nazionali dei Castelli, che sono uno strumento importante per diffondere l’interesse e la conoscenza verso le opere fortificate; i convegni, i seminari, le conferenze, i viaggi di studio e le pubblicazioni scientifiche tra cui la collana di monografie Castella, la rivista Castellum e Cronache Castellane. In Campania l’Istituto ha sede dal 1970 a Castel dell’Ovo , con funzione di centro documentazione sui castelli di Napoli e della regione. E’ presente anche una biblioteca specializzata sull’architettura militare.

Per scoprire di più sulle attività dell’organizzazione in Campania: www.castcampania.it