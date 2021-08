L’Istituto Pascale tra i 50 migliori ospedali del mondo e tra i primi 4 in Italia: la classifica di Newsweek

Al 40simo posto nel mondo e al quarto in Italia: per il secondo anno consecutivo l’istituto tumori Pascale di Napoli entra nella classifica dei World’s Best Hospitals stilata ogni anno da Newsweek in base al tenore e all’aspettativa di vita, alle dimensioni della popolazione, al numero di ospedali e alla disponibilità di dati relativi ad ogni aspetto del servizio ospedaliero. Secondo i ricercatori e gli esperti di Newsweek, che dal 1933 riferisce sui progressi della medicina, della scienza e della ricerca mondiale, il Pascale entra nella rosa dei migliori ospedali per “i suoi standard di assistenza eccellente”. “È un traguardo – dice il direttore generale Attilio Bianchi – raggiunto grazie al coinvolgimento di diverse figure, come l’oncologo medico, il chirurgo oncologo, il patologo dedicato, il radioterapista, un componente dell’area scientifica o di ricerca, lo psicologo, il logoterapista. Prova che dove, e quando, c’è sinergia, il risultato finale è sempre maggiore della somma dei singoli componenti. E grazie soprattutto a questa sinergia siamo riusciti ad ottenere questi prestigiosi traguardi che ci impongono di continuare con sempre maggiore impegno”.