L’Istituto Pontano lancia il Liceo Scientifico Sportivo: presentazione con Rosolino e Maddaloni

Un nuovo percorso formativo che unisce studio e sport agonistico. In occasione del suo 150° anniversario, l’Istituto Giovanni Pontano annuncia l’apertura del Liceo Scientifico Sportivo a partire dall’anno scolastico 2026-2027, un indirizzo pensato per gli studenti che vogliono conciliare la preparazione accademica con l’attività atletica di alto livello.

La presentazione ufficiale si terrà giovedì 12 marzo alle ore 10 nella sede storica di Palazzo Cariati, sul Corso Vittorio Emanuele a Napoli. All’evento parteciperanno esponenti del mondo dello sport, delle istituzioni e del giornalismo, tra cui il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino e l’oro olimpico di judo Pino Maddaloni. Prevista anche la presenza, tra gli altri, del presidente del CONI Campania Sergio Roncelli e del presidente nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco Coppola.

Durante l’incontro sarà inoltre ufficializzata la partnership tra l’istituto e il prestigioso Circolo Canottieri Napoli, dove si svolgeranno le attività sportive inserite nel percorso didattico: vela, nuoto e pallanuoto, canottaggio. L’obiettivo è offrire agli studenti un ambiente formativo che integri pratica sportiva e studio, con il supporto di tecnici qualificati e strutture dedicate.

Il nuovo indirizzo prevede un piano di studi che affianca alle materie scientifiche tradizionali discipline legate al mondo dello sport, con approfondimenti su diritto ed economia sportiva, potenziamento della lingua inglese e la possibilità di ottenere brevetti specialistici nelle varie discipline.

“Troppo spesso ai giovani atleti viene chiesto di scegliere tra studio e allenamento”, sottolinea il presidente dell’istituto Pasquale Antonio Serra. “Con questo liceo vogliamo superare questo schema, offrendo un percorso che permetta ai ragazzi di coltivare il talento sportivo senza rinunciare a una preparazione culturale solida”.

Sulla stessa linea la dirigente scolastica Emma Armentano, che evidenzia come l’istituto abbia già da anni sviluppato un dialogo costante con le società sportive per sostenere gli studenti impegnati nelle competizioni agonistiche, favorendo un equilibrio tra studio e allenamento.

Soddisfazione anche da parte del presidente del Circolo Canottieri Napoli Giancarlo Bracale, che ha definito la collaborazione una “joint-venture tra due realtà storiche della città”, sottolineando come lo sport rappresenti non solo un terreno di competizione, ma anche una palestra di valori civili e formativi.

Con l’avvio del Liceo Scientifico Sportivo, l’istituto napoletano rafforza così la propria offerta educativa, puntando a formare studenti capaci di coniugare disciplina sportiva, competenze scientifiche e crescita personale, in un percorso che guarda al futuro delle nuove generazioni.