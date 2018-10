L’istituto di Robert Gallo illustra gli effetti delle acque sulfuree sulla Bpco

Martedì 16 ottobre alle ore 14.30, presso le Terme di Telese (Bn), si terrà la conferenza stampa di presentazione di uno studio sull’applicazione inalatoria dell’idrogeno solforato nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). La ricerca, co-finanziata dalla FoRST – Fondazione per la ricerca scientifica termale -, si propone di valutare gli effetti dell’idrogeno solforato sul microbioma polmonare in pazienti affetti da BPCO trattati con acque sulfuree.

Tra i redattori dello studio il professor Robert C. Gallo, eminente scienziato che nel 1984 identificò il virus dell’Aids, fondatore e direttore dell’Institute of Human Virology dell’Università di Baltimora ed il suo stretto collaboratore, professor Davide Zella. Cofirmatari della ricerca, il professor Giovanni Scapagnini del Dipartimento di Medicina e Salute dell’Università del Molise, noto per i suoi studi internazionali sui meccanismi biologici dell’invecchiamento ed il dottor Mauro Maniscalco dell’Unità di Riabilitazione Respiratoria del Centro Maugeri di Telese Terme.

Alla tavola rotonda parteciperanno il presidente di Federterme, Costanzo Jannotti Pecci, il presidente della Fo RST, Aldo Ferruzzi, il prof. Marco Vitale, Coordinatore scientifico della Fondazione ed il dottor Frank W. Weichhold, direttore dell’Office of Critical Path and Regularory Science Initiatives della Food and Drug Administration (FDA). La presenza della FDA testimonia il grandissimo interesse con cui il prestigioso ente americano segue gli studi come quello presentato, che si prefiggono di aprire la strada a trattamenti complementari per la BPCO, sia dal punto di vista curativo, che –potenzialmente – preventivo in termini di prevenzione primaria e secondaria.”