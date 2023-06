L’Italia a Cleveland, Ohio: Umberto Mucci intervista Angela Ianiro Spitalieri

Angela Ianiro Spitalieri rappresenta a Cleveland “la bella comunità che come lei ha un dna italiano. Lo fa con una interessante fondazione e un bel giornale”. E’ lei la protagonista dell’intervista che apre We the Italians, il magazine fondato e diretto da Umberto Mucci.

“Cleveland e l’Ohio – scrive Mucci – hanno una grande storia di emigrazione italiana, forse non celebrata quanto dovrebbe, come spesso capita alle comunità italoamericane che non risiedono su una delle due sponde sull’Oceano su cui si affacciano gli Stati Uniti”. “Nell’area di Cleveland – spiega Angela – quella italiana è una delle prime cinque etnie. Abbiamo 4 diverse parrocchie italiane qui, c’è Mount Carmel sul lato ovest, Saint Rocco anche essa sul lato ovest, Holy Rosary a Little Italy e poi Holy Redeemer nella zona di Collinwood, e sono tutte parrocchie molto grandi. Il mio ufficio è a Little Italy, dove Holy Rosary è ancora una comunità molto forte e vivace, con molte persone che sono venute qui dal vecchio Paese e si sono stabilite. Abbiamo ancora le nostre messe tradizionali e la festa dell’Assunzione, che è molto popolare nelle strade di Little Italy”. Qui l’intervista integrale.