L’Italia apre un’Ambasciata in Mauritania

“Il mio Paese ringrazia l’Italia per la decisione di aprire un’ambasciata nella capitale della Mauritania, Nouakchott. Iniziative come questa celebrano la decisione e la scelta di Nouakchott come Capitale culturale del mondo islamico 2023”. Lo ha dichiarato Mohamed Ould Soueidatt, ministro della Cultura, della Gioventù, dello Sport e dei Rapporti con il Parlamento della Repubblica islamica della Mauritania, intervenendo all’evento “Nouakchott Capitale culturale del mondo islamico 2023. Una magia araba tra passato e futuro”, organizzata al Maxxi di Roma dalla Fondazione Med-Or, in collaborazione con il ministero della Cultura della Mauritania e l’ambasciata della Mauritania in Italia di cui l’Ambasciatore Zeineb Ely Salem come relazionato il Giornale Diplomatico.