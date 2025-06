L’Italia avrà finalmente la sua legge sullo spazio: via libera definitivo al ddl 1415

di Simone Sparano

Con l’approvazione definitiva del DDL 1415, l’Italia scrive una nuova pagina nella storia della sua economia e della sua politica industriale. Il testo, approvato dal Senato l’11 giugno 2025, pone le basi per la prima legge nazionale interamente dedicata allo spazio e alla sua economia. Un passo cruciale, atteso da anni, che segna l’ingresso del nostro Paese tra le nazioni dotate di un quadro normativo moderno e competitivo per affrontare le sfide della Space Economy.

Il disegno di legge non si limita a regolare le attività spaziali: definisce un vero e proprio ecosistema di sviluppo. Dalla ricerca scientifica alla manifattura aerospaziale, dalla gestione delle infrastrutture orbitali ai servizi satellitari, la norma fissa le regole del gioco per un settore in piena espansione. Obiettivi dichiarati: attrarre investimenti, semplificare le procedure, sostenere startup e PMI, e rendere l’Italia un hub europeo nel nuovo scenario spaziale globale.

Il DDL 1415 rappresenta una pietra miliare nel panorama della space economy italiana, per la prima volta viene definito un sistema organico di licenze, autorizzazioni e vigilanza, con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nel ruolo di autorità tecnica centrale. La legge introdurrà criteri certi per la responsabilità civile e ambientale, garantendo così maggiore sicurezza giuridica agli operatori pubblici e privati. Tra le misure principali, anche strumenti per la gestione delle emergenze spaziali e norme per le attività a uso civile e dual-use.

Altro fondamentale tassello è l’istituzione del Fondo Nazionale per l’Economia dello Spazio, che parte con una dotazione iniziale di 35 milioni di euro nel 2025. Il fondo potrà essere integrato con risorse del PNRR e con programmi dell’ESA e dell’ASI, arrivando – secondo le stime – a mobilitare oltre 7 miliardi di euro nei prossimi anni.

Le ambizioni della legge sono alte, ma le sfide non mancano. Tutto dipenderà dalla capacità di passare dalle norme ai fatti, con una governance efficace, risorse adeguate e una macchina amministrativa capace di sostenere l’innovazione. La burocrazia e la frammentazione normativa, se non affrontate con decisione, rischiano di rallentare l’attuazione delle misure.

Ulteriore nodo cruciale sarà la competizione internazionale. Per restare al passo con le potenze spaziali emergenti, l’Italia dovrà puntare su internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e valorizzazione del capitale umano. La legge dovrà favorire lo sviluppo di politiche attive per stimolare la domanda di nuove competenze, accompagnare la crescita delle PMI, accelerare il time-to-market delle innovazioni e promuovere la cooperazione a livello europeo e globale.

Certamente può affermarsi che DDL 1415, una volta legge, aprirà una stagione nuova per l’economia italiana in un settore che promette sviluppo, occupazione e competitività strategica. Ma per cogliere davvero questa opportunità, occorrerà una visione sistemica: più collaborazione tra i player del settore, più coordinamento tra pubblico e privato, più investimenti in ricerca e formazione.

Tra i territori che potranno trarre maggiore beneficio, la Campania si conferma candidata a giocare un ruolo di primo piano. La regione ospita uno dei distretti aerospaziali più avanzati d’Europa e un ecosistema produttivo ricco e articolato: dalla componentistica di precisione alla ricerca accademica, dai servizi ad alta tecnologia fino a un vivace panorama di startup innovative.

Gli ultimi anni hanno visto numerosi protagonisti del territorio abili ad affermarsi sul mercato, costruendo competenze solide e investendo in tecnologie d’avanguardia. Diverse realtà campane vantano esperienze già consolidate a livello orbitale ed extra-orbitale, con tecnologie testate e operative. Le startup sono pronte a mettere alla prova sul campo le loro soluzioni, mentre i centri di ricerca portano avanti collaborazioni strategiche e sviluppano innovazioni già competitive a livello internazionali.

Questo patrimonio di conoscenze e risultati concreti rappresenta una base solida su cui costruire il futuro. Il DDL 1415, con le sue misure di sostegno e semplificazione, può offrire alla Campania l’opportunità di scalare ulteriormente e di consolidarsi come punto di riferimento nazionale e internazionale nel panorama della Space Economy. Il nuovo quadro normativo può rappresentare un vero acceleratore per consolidare queste eccellenze, promuovere sinergie tra imprese e centri di ricerca e attrarre investimenti pubblici e privati.

Tuttavia, per cogliere pienamente le opportunità offerte dalla nuova legge, il sistema campano dovrà uscire dalla propria comfort zone e attivare fin da subito progetti e strategie capaci di superare la dimensione nazionale, aprendosi a collaborazioni europee e internazionali. È necessario avviare percorsi virtuosi a tutti i livelli, anche rivedendo modelli operativi consolidati, per portare le innovazioni fuori dai laboratori e avvicinarle alla produzione industriale.

Le partnership strategiche con altri Paesi europei saranno determinanti: l’innovazione tecnologica deve diventare esportabile, testata e scalabile. In questo contesto, rivolgere l’attenzione a Paesi come la Spagna, il Portogallo e le nazioni dell’Europa orientale può rappresentare una direzione strategica alternativa, ricca di potenzialità. Realtà con caratteristiche produttive e industriali simili a quelle della Campania potrebbero infatti diventare partner ideali per accordi di sviluppo, test e industrializzazione condivisa delle tecnologie.

Insomma, la sfida per la Campania sarà guardare oltre, ma con lungimiranza: non solo verso i grandi player, ma anche verso realtà più affini, con cui costruire relazioni reciprocamente vantaggiose. Un salto di qualità necessario per consolidare il suo ruolo nella nuova economia spaziale italiana ed europea.

La Commissione europea, con una visione strategica, ha dotato i territori di punti di contatto della rete Enterprise Europe Network già specializzati nel settore spaziale. Da tempo, i nodi italiani della rete EEN collaborano attivamente per promuovere la messa a sistema dei distretti tecnologici, del mondo imprenditoriale e degli attori della ricerca. Attraverso azioni mirate e strumenti operativi, la rete favorisce la connessione tra competenze, capacità imprenditoriali e know-how scientifico, con l’obiettivo di cogliere appieno le opportunità offerte dai mercati interni e internazionali.

Se affrontata con consapevolezza e pragmatismo, l’adozione di questa legge potrà portare l’Italia al centro della scena spaziale internazionale. E trasformare lo spazio – da ambizione – in motore concreto di crescita per il futuro del Paese.