L’Italia cerca di procedere, pur se parte degli italiani resta scettica sull’operato della P.A.

Si mantiene alto il livello dell’ondata di dissenso in aula e anche all’esterno. Ciò dipende per buona parte da quanto è accaduto due giorni fa in Parlamento. Il riferimento va al risultato negativo della votazione in merito a un emendamento alla nuova legge elettorale. Ora si attende di conoscerne gli sviluppi. Ieri, intanto, si è tenuta l’assemblea annuale dell’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, che, senza fare mai chiose inopportune riferite all’ambiente in cui opera – si avventurerebbe così in campi non di propria competenza – svolge, e lo fa bene, il compito di regista del sistema del credito nel Paese. Allo stesso evento, durante il cui svolgimento è stato confermato presidente, per un altro mandato per acclamazione, l’attuale numero 1, Antonio Patuelli, erano presenti il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Quanto ha comunicato ciascuno di loro a un parterre particolarmente qualificato è stato come affrontare più aspetti dello stesso problema. Dopodiché sarà necessario riunirli in uno stesso documento di sintesi, dal valore di un manuale. Delle varie considerazioni, quelle che hanno assunto le sembianze di vere e proprie direttive nella gestione del credito sono state le espressioni di grande praticità dirette più che altro ai gestori del risparmio privato.

Saltando i passaggi tecnici della relazione, Panetta arriva al vero nucleo del problema: il credito alle imprese. Ciò vale soprattutto per quelle in fase di sviluppo, quindi di investimento. Come hanno confermato gli ultimi collocamenti di titoli di Stato, i risparmiatori privati, soprattutto i piccoli, sono attirati da quella tipologia di titoli il cui controvalore è impiegato per realizzare programmi aziendali, anche del tipo riguardante le infrastrutture. Più di ogni altra sicurezza, quella particolarmente condizionante le decisioni di quanti si avvicinano a quello strumento finanziario sono le garanzie a esso legate. Per muoversi in tal senso, è il Governo, rectius il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che deve trasformarsi in tonante officina. Giorgetti era presente, quindi l’augurio deve essere che si adoperi al più presto in tal senso.

N.B.: quanto appena accennato preferirebbe non essere trascinato per tempi biblici.