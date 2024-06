L’Italia chiude per ferie. Si riapre dopo ferragosto, si spera

Il dubbio se alcune attività produttive riapriranno o meno al ritorno dalle ferie estive, finora in Italia si è concretato poche volte nella seconda eventualità. Questa volta, partendo da ieri, come per gli altri anni, sono iniziati gli spostamenti all’interno della penisola con l’aggiunta delle isole. Per l’industria del turismo del Paese, l’arrivo da ogni parte da dentro e da fuori dei suoi confini, deve essere accolto con il dovuto entusiasmo. Gli addetti del settore dovranno prodigarsi dando il meglio di sé non solo perché venga apprezzata la differenza con altre mete, quanto per far si che il follow up fidelizzi il cliente. Tanto al fine di indurlo a ritornare in quella struttura nelle prossime occasioni che dovessero ricondurre da quelle parti. Anche senza l’avviso di una imprescindibilità dello stop definitivo di un’attività chiusa per ferie. Già con l’intento della proprietà di fare di questo fermo usato di consueto, una sorta di corridoio di rallentamento che porti al fermo definitivo di quelle attività. L’ augurio è che ciò avvenga in maniera estremamente limitata, come già è stato nel recente passato. Il dubbio è che ciò potrà rimanere a livelli che destano meraviglia anche perché fanno notizia, sia per il numero di casi aziendali e sia perché tanto avviene di solito in realtà produttive di piccole e medie dimensioni. Se il fenomeno si diffonde, il tempo perché ciò accada è in genere quello estivo, potrebbe innescare una reazione in sequenza, in parallelo o con entrambi le componenti. Al momento le dinamiche di quanto esposto sembrano tendere ex aequo al traguardo. Di più non si può ipotizzare perché la clessidra delle ferie aziendali è stata girata da poco. Gli eventi che lasciano scorgere quale sarà il finale, non sono ancora tutti ai loro posti… di combattimento. Una sola possibilità va tenuta in conto dal Paese ancora peggiore è quella che vedrebbe incancrenirsi il tutto e alimentare fuochi sinora tenuti pressochè a bada dalla cenere. Talvolta l’attività concreta riesce a superare le ipotesi elaborate su modelli di fantasia. Comunque buone vacanze, compreso Ferragosto, se si riuscirà a trascorrerle.