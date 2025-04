L’Italia dei cortometraggi e dello spettacolo dal vivo si ritrova a Rimini

di Massimiliano Craus



L’Italia dei cortometraggi e dello spettacolo dal vivo sta per incontrarsi ancora una volta a Rimini, capitale per quattro giorni al Teatro Tarkovskij da giovedì 8 a domenica 11 maggio. Un week end lunghissimo che accoglierà il popolo festante del REC Film Festival, rassegna nazionale di cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori. Un evento attesissimo che ogni anno regala emozioni a go go, proponendosi con forza nel novero delle iniziative trasversali a tutte le arti. “Anche quello di quest’anno sarà un evento ricco di spettacolo, emozioni, storie e divertimento – dichiara con una nota la direzione artistica di Mondo REC – con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini e in collaborazione con Romagna Iniziative, Centrale del Latte di Cesena, Bonelli Bus e Officina delle Arti. Il REC Film Festival nasce dal desiderio della Cooperativa Sociale Mondo REC di Rimini di promuovere un incontro annuale tra giovani che vivono o hanno vissuto, in differenti forme, l’esperienza di costruire un film, per favorire in questo modo uno scambio e una condivisione di idee, passioni e interessi”.

Anche quest’anno a Rimini le arti si incontreranno e valorizzeranno l’autoriale produzione giovanile che contraddistingue il REC Film festival. “L’obiettivo della kermesse è infatti quello di valorizzare la creatività giovanile in tutte le sue forme – aggiunge la direzione artistica – mantenendo come denominatore comune il linguaggio cinematografico. Il Festival vuole divenire un’opportunità per far conoscere realtà sparse sul territorio nazionale che fanno dell’arte uno strumento essenziale per stimolare partecipazione ed offrire ai ragazzi occasioni di aggregazione creativa. Oltre ai film, verrà quindi raccontato come anche la musica, il ballo e il canto siano ottimi strumenti per coinvolgere le nuove generazioni in maniera accattivante.

Tutto questo accadrà attraverso la presenza di gruppi provenienti da tutta Italia, in concorso con i propri cortometraggi o protagonisti, nel corso della manifestazione, di esibizioni e performances artistiche”. In questa edizione sono attese dodici opere in concorso per la categoria “Senior” (prodotte da ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni) e otto per la sezione “Young” (riservata a giovanissimi tra gli 11 e i 17 anni), protagoniste assolute della kermesse che punta, come da tradizione, a valorizzare la creatività giovanile e a dare risalto a produzioni cinematografiche indipendenti. I corti, selezionati su oltre duecentocinquanta film pervenuti negli scorsi mesi da ogni parte d’Italia, affrontano tematiche di rilievo: amore, amicizia, libertà, bullismo, guerra. Sono un ritratto dei tempi attuali dipinti con lo sguardo e l’interpretazione delle nuove generazioni. Rimini è pronta e accoglierà centinaia di ragazzi provenienti da tutta la penisola, pronti a vivere una full immersion nel cinema e nello spettacolo. Saranno tanti, naturalmente, anche i giovani del territorio coinvolti nella manifestazione: diverse scuole riminesi presenzieranno agli appuntamenti e molti studenti ricopriranno il ruolo di Giurati Junior, con l’arduo compito di assegnare premi e menzioni speciali ai film in concorso.

“Mondo REC, da sempre impegnata con i ragazzi in progetti e attività culturali, artistiche e aggregative legate al cinema – chiosa la direzione artistica – presenterà fuori concorso il nuovo short-film ambientato a Rimini, dal titolo “Battito Forever”, un’emozionante storia che racconta le avventure della teen-band NEIDA. Numerosi ed attesissimi ospiti d’eccezione calcheranno il palcoscenico: gli attori Luca Varone e George Li (protagonisti della serie cult “Mare Fuori”), Tommaso Donadoni (interprete della fiction “Che Dio ci aiuti” e della serie “Gangs of Milano“), Fiamma Parente (dalla serie Netflix “Diari“), Federica Pala (protagonista della serie di Disney+ “Qui non è Hollywood“), Edoardo Miulli (dalla serie di Canale 5 “Tutto quello che ho“) e Tommaso Guidi (protagonista della serie Netflix “Storia della mia famiglia”). Le quattro serate del festival avranno inizio alle ore 20.30 e l’ingresso agli spettacoli sarà libero e gratuito”. Come se non bastasse, la finale di domenica 11 maggio sarà trasmessa in diretta televisiva su Teleromagna (Canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.teleromagna.it). Per sbirciare in anteprima lo storico e le info si suggerisce di visitare il sito internet https://www.ragazziecinemafestival.it/