L’Italia del Coronavirus vista da twitter, l’analisi di Alkemy Lab

di Rosina Musella

Sono state pubblicate da Alkemy Lab le mappe interattive che riportano i dati degli ultimi mesi relativi alle pubblicazioni degli utenti Twitter Italia, filtrati in base all’utilizzo degli hashtag #covid, #coronavirus, #coronavirusitalia, per analizzare i comportamenti della popolazione in relazione alla diffusione del virus e alle sue conseguenze.

Da quando il governo italiano ha messo in atto le misure volte al contenimento del COVID-19, le cittadine e i cittadini si sono ritrovati di fronte ad una situazione nuova, scomoda, ma per alcuni alleggerita dalla possibilità di potersi mantenere in contatto e in continuo aggiornamento grazie ai mezzi digitali a propria disposizione. Proprio con la digitalizzazione lavora Alkemy S.p.A., realtà italiana nata nel 2012 con l’obiettivo di accompagnare le aziende verso la digital transformation, azione che, in questo periodo, sembra più necessaria che mai. Nelle scorse settimane, il settore del gruppo dedicato alla raccolta dati, Alkemy Lab, ha pubblicato una serie di mappe interattive per poter studiare l’andamento dei topic più trattati dagli italiani nell’attuale situazione di restrizione obbligatoria.

A parlarci di come hanno reagito le aziende a questa situazione e a come lavora Alkemy Lab, Duccio Vitali, amministratore delegato di Alkemy, e Alessandra Spada, alla guida dell’Alkemy Lab.

Perché Alkemy?

D.V.: Alkemy perché siamo un’alchimia di competenze, dalla consulenza strategica all’ambito della creatività, messe al servizio delle aziende che richiedono il nostro aiuto per effettuare una digitalizzazione.



Quali aziende si sono adattate meglio, in questo periodo?

D.V.: Sicuramente quelle che avevano già iniziato a muoversi verso la digitalizzazione. Il disagio per molti è non avere la strumentazione adatta per collegarsi in smart-working, ma questa è solo la punta dell’iceberg: il problema è che chi non aveva iniziato un percorso di digitalizzazione, ora si trova in difficoltà. Ad esempio, il settore delle banche è abbastanza indietro, ma ci sono realtà diverse: cito un cliente con cui lavoriamo da tanto, Santander, che, essendo avanti nel processo di digitalizzazione, in questo periodo non ha avuto particolari difficoltà a spostare i suoi servizi online. L’immagine, comunque, è abbastanza coerente con quella dell’Italia, indietro su questo fronte; magari questo momento potrebbe essere una spinta a migliorare.



In queste settimane è aumentata la richiesta di consulenze?

D.V.: Con questa crisi sta accelerando l’urgenza di questo processo, perché alcune realtà, non avendo canali digitali forti, non sono più in contatto con i loro clienti e questo rende le aziende poco competitive. Quindi sì, abbiamo ricevuto richieste da nostri clienti e non, e il lavoro fatto in questi otto anni per posizionarci come punto di riferimento delle grandi aziende ci sta “favorendo”, perché non hanno alcun interlocutore.

Cos’è Alkemy Lab?

D.V.: Nel 2015 Alkemy ha acquisito la società TSC Consulting, al cui interno esisteva già il laboratorio di ricerca e sviluppo, integrato in Alkemy dall’acquisizione. Le sue basi principali sono nel sud Italia, a Cagliari e Rende (CS), ed è guidato da una donna: questo è per noi motivo di orgoglio.»

A.S.: «Siamo costantemente in contatto con le università della zona, collaboriamo per l’elaborazione di programmi e realizzazione di stages e tirocini. Riusciamo, così, a permettere alle persone di lavorare nei loro territori d’origine e generiamo conoscenze professionali nelle regioni in cui lavoriamo, mantenendo una contaminazione continua anche con altre regioni d’Italia. Il lab rappresenta, quindi, un nodo di lavoro di imprese, università, incubatori co-working, il cui obiettivo è proporre ad Alkemy, alla sua rete di clienti e partner, esperienze immersive nelle nuove tecnologie: un lavoro costante di ricerca e sviluppo, fondamentale affinché Alkemy possa anticipare l’innovazione di domani.

Come funziona una ricerca?

A.S.: Nel lab adottiamo le metodologie innovative dell’R&D Agile Mindset, coniugando funzionalità digitali e tecnologiche adattabili a diversi contesti. Alcuni filoni interessanti hanno a che fare con la sicurezza e la blockchain, un ambito che ci permette di essere dei precursori nel lavoro con queste tecnologie, utili in vari contesti: è possibile fare sperimentazioni sui nuovi modelli di carte, tessere fedeltà, membership, strumenti che stanno modificando il mercato, oppure formare ciò che è definito figital: l’unione tra il mondo fisico e digitale. Per le ricerche legate al COVID-19, con un’analisi partita da metà febbraio, abbiamo potuto rilevare alcuni andamenti, specificati in base a nuovi modelli di analisi del topic modeling (aggregazione di dati in base a frasi o parole chiave) ricavando dati sia da fonti ufficiali, sia attraverso le schede dei canali Reddit, Twitter, Telegram, per fare una ricerca quanto più possibile bilanciata su argomenti specifici. Nella ricerca effettuata su Twitter Italia sono emersi, all’inizio, tre grandi filoni: ‘stare a casa’, ‘ricerca informazioni’ e ‘politiche europee’. Questi variano di regione in regione e il loro andamento generale, nel corso delle settimane, si modifica in base a quello che succede a livello nazionale, ad esempio si fa sempre più spazio il topic ‘salute’ e, nelle ultime settimane, il topic “stare a casa’” sta lasciando piede ad un nuovo filone, che è quello dell’immigrazione.»

Tutte le mappe elaborate da AlkemyLab sono consultabili al sito: https://alkemylab.carto.com/maps