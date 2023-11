L’Italia ha fatto il pieno di gas. Risultato necessario ma non sufficiente sia per le famiglie che per le aziende

La SNAM, Società Nazionale Metanodotti, ha comunicato ufficialmente che in Italia le scorte di gas, della cui gestione è operatore unico, sono state ricostituite al livello di massima capienza dei contenitori di stoccaggio. Quindi gli italiani, per quanto concerne la disponibilità di quel combustibile, possono stare sereni che quest’inverno non resteranno al freddo. Gli stessi non potranno esprimete lo stesso stato d’animo per quanto riguarda la spesa che dovranno sostenere per utilizzarlo. Altrettanto succederà per l’apparato produttivo che stabilisce i prezzi di ciò che realizza solitamente a inizio anno. Nella durata dello stesso, tanto la distribuzione, quanto i consumatori finali, gradiranno campagne promozionali che renderanno più appetibili i beni e i servizi oggetto delle stesse, mentre storceranno il naso se saranno applicate variazioni al rialzo dei prezzi. Certamente non sarà l’operato della SNAM a influire sulle dinamiche appena descritte ma, collaborando principalmente con l’ENI, contribuirà a far sì che lo stesso riesca a realizzare economie di scala. Esse saranno importanti anche se ottenute all’esterno dell’ambito aziendale che ne trae vantaggi, gli stessi che, in parte, saranno riversati sugli utenti. Quell’azienda è derivata dalla fusione nel 1941 di tre realtà del settore, aventi lo scopo di costruire e gestire una rete di gasdotti operanti nella parte nord del Paese. Già da allora non interferivano o esercitavano influenze di ogni genere sul mercato finale. All’epoca la SNAM distribuiva e stoccava metano per conto dell’AGIP, Azienda Generale Italiana Petroli, di proprietà dello Stato. In seguito la stessa sarebbe stata incorporata dall’ENI, Ente Nazionale Idrocarburi. La SNAM, oramai una delle aziende pubbliche italiane più importanti e strategiche, fa utili consistenti e ha continuato a marciare di concerto con l’ENI. Per conto di essa, al momento è impegnata in particolare nella realizzazione di impianti per la rigassificazione del GNL, il gas naturale liquefatto. Proprio per l’acquisto di tale combustibile l’ENI ha sottoscritto negli ultimi mesi importanti e vantaggiosi contratti in Centro Africa e in Medioriente, in perfetta sintonia con il Piano Mattei che il Governo sta mettendo in atto. A questo punto della buona novella è necessario avviare una considerazione parallela. Nella migliore delle ipotesi il fervore di idee e le realizzazioni che la mano pubblica sta mettendo nel campo dei combustibili fossili può rappresentare due scenari prossimi venturi. Uno, con l’augurio che sia quello atteso, è che tale comportamento sia paragonabile al canto del cigno, in previsione del passaggio a breve termine all’utilizzo di energie prodotte da fonti rinnovabili. Un altro potrebbe essere che, fin quando la situazione dell’approvvigionamento di combustibili fossili non diventerà di difficile esecuzione, è inutile premere di più il pedale dell’acceleratore del mezzo che porterà il Paese in zona Green. In questo passaggio sarà opportuno tenere nel dovuto conto la produzione di energia nucleare, con buona pace dei risultati del referendum di molti anni addietro e dei maitres a pènser che ancora oggi gridano “al lupo, al lupo !”. Volendo essere più realisti del re, se in Italia l’inquinamento è arrivato agli alti valori attuali, parte della responsabilità è anche del loro modo di concepire il progresso. Sopra ogni considerazione da Gran Mogol dei boy scout ce n’è una che, al di sopra di ogni altra, dovrebbe diradare ogni ombra di dubbio sulla opportunità e la validità di prendere una decisione in tal senso. Quanto appena scritto introduce un altro capitolo: tempi e risorse necessari per completare il passaggio ormai non solo utile quanto anche indispensabile per la salute del mondo e di chi lo popola. Per entrambi esiste una risposta valida, peraltro la stessa. Essendo ambedue, le risorse, il tempo e i mezzi finanziari, disponibili in quantità limitate, per arrivare a un risultato soddisfacente, sarà necessario un dosaggio ottimale di entrambe sia per il rapido completamento dell’esibizione canora del cigno e sia perché altrettanto velocemente possa essere acceso l’interruttore delle energie pulite. Per il Paese, se veramente si continuerà a credere che tale comportamento porterà un grosso sollievo in molti sensi, é necessario mettere al bando qualsiasi accostamento dello stesso all’episodio presente nella tradizione popolare in cui una moglie era ubriaca nonostante la botte fosse del tutto piena. È questione soprattutto di coordinamento tra gli attori di entrambi le rappresentazioni. Al momento si ha l’idea che essa manchi, come d’altronde un regista all’altezza del compito. Fa rabbia perché, come per la confezione di un abito, stoffa, forbici e quant’altro occorre si finisce con il metterli insieme, un buon sarto non sempre si trova.