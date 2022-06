L’Italia in 10 Selfie, oggi alla Farnesina la presentazione del rapporto della Fondazione Symbola

Oggi, lunedì 6 giugno, dalle ore 16,30 alle ore 17,30, nella Sala Conferenze Internazionali della Farnesina, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, interverrà alla presentazione dell’edizione 2022 del rapporto “L’Italia in 10 Selfie”, la pubblicazione realizzata con cadenza annuale dalla Fondazione Symbola, con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con Unioncamere e Assocamerestero.

“L’Italia in 10 selfie” fotografa i punti di forza del nostro Paese e si configura come uno strumento di promozione che racconta in maniera semplice e immediata 10 selezionati primati della nostra economia e della competitività del Made in Italy, non sempre conosciuti e apprezzati dal grande pubblico sui mercati internazionali.

Dopo l’intervento di apertura del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, seguirà la presentazione dei 10 Selfie a cura del presidente di Fondazione Symbola, Ermete Realacci, accompagnata da alcune selezionate testimonianze dei settori di eccellenza richiamati nell’edizione 2022.