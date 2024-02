L’Italia, in casa come in trasferta, è particolarmente sotto l’attenzione del mondo

Non è una questione di forma, ma di buona e mirata sostanza, il fatto che ieri si sono svolte alcune riunioni, una nella UE e una in videoconferenza fuori della stessa. È stata basata a Kyiv, e a esse hanno partecipato alcune alte cariche del Paese. In ordine non casuale, hanno visto la Premier Meloni in veste di presidente del G7, il primo nella capitale ucraina e non è stato un caso a guida italiana. La Presidente italiana è stata in buona compagnia, solo per citare uno dei protagonisti, la Commissario Von der Leyen.

Se fosse esistita ancora qualche perplessità negli osservatori fuori dai confini della UE, la suonata a quattro mani eseguita dalla Signora Premier insieme alla Signora Commissario dovrebbe essere servita a sgombrare il campo da ogni ombra di dubbio. Altrettanto sarà valsa la partecipazione alla riunione dell’Ecofin a Gent, in Belgio, del Ministro per l’ Economia Giorgetti. C’è di più: l’ esordio in quell’ occasione del Professor Mario Draghi, del quale Giorgetti è un seguace convinto, nel suo nuovo ruolo di Consulente della UE. Questa qualifica fin’ ora non esisteva nell’ organigramma dell’ UE. Senza creare equivoci si può definire quell’ Economista “l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto”. Tale prologo vuole sostenere che il Paese, all’interno della UE, sta continuando a brillare di luce propria, nonostante entro i propri confini siano diversi i tentativi di sgambetto messi in opera in suo danno. Gli autori di questi attentati sono figure che difficilmente saranno tenute in considerazione dagli storici che se ne occuperanno. L’Italia è da tempo tenuta nella considerazione che merita per il semplice motivo di generare “italianità”.

Più precisamente di dotare qualsiasi creazione che è realizzata nei suoi confini del “Made in Italy”, Tale requisito è oramai quello che si può definire la vera differenza tra un prodotto Italiano e uno simile che venga realizzato altrove. Tanti anni di lavoro non sono trascorsi solo per dare gloria temporanea ai prodotti dell’ inventiva che è tipica di qua dalle Alpi. Essa ha messo solide radici che la fa considerare, a ragione, simile a una delle Riserve Tacite descritte dagli Aziendalisti contemporanei. Essa è rappresentata da particolari di valore non comprimibili in categorie tradizionali. Per i prodotti alimentari di qualità, in particolare i vini, è usato il termine pregio e altrettanto accade per qualificare beni di altro genere, come l’originalità per la moda e avanti di questo passo. Vale la pena accennare che proprio con quella, si chiude oggi, Milano è stata popolata per una settimana da sarti e stilisti, anche stranieri. Sono stati soprattutto i padroni di casa, gli stilisti italiani, quelli che hanno ricevuto più consensi nella Settimana della Moda. Le cifre lo confermeranno nei prossimi giorni, ma dalle presenze riscontrate sebbene a spanne, quell’evento conferma il primato del Paese nel settore moda.

È noto che soprattutto i prodotti presentati per l’occasione sono a alto valore aggiunto, per cui da sostenere a ogni costo. Si può a ragione sostenere che il Paese propone l’intelligenza artigianale affianco a quella artiificiale e il risultato del mix è molto più consistente della loro somma. Ciò che pesa oltremodo, particolarmente in Italia, è che mentre sta per concludersi il secondo mese dell’ anno, si conferma lontano anche l’inizio della’ sola riduzione delle ostilità in corso. L’Italia, insieme agli altri Paesi deĺl UE, ce la stanno mettendo tutta a dipanare la matassa, cioè attivando almeno per arrivare a un cessate il fuoco. Anche l’Inghilterra e gli USA non stanno facendo di meno. È demoralizzante ammetterlo, ma per una conclusione di quelle atrocità che possa essere definita tale, tutto quanto fin qui riportato non è ancora sufficiente. E non si sa che altro occorra oltre, senza alcun dubbio, una grande quantità di buon senso.