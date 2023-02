L’Italia, l’Europa e gli altri Stati partner: Avanti tutti insieme, appassionatamente se possibile

Non è la prima volta, né realisticamente sarà l’ ultima, che il Capo dello Stato venga a trovarsi, come previsto dalla Costituzione, a dover esercitare una delle sue funzioni salienti: la custodia della stessa. Da qualche tempo il suo intervento affinché svolga tale compito, viene indotto con maggior frequenza da situazioni messe in atto dalla politica, in particolare dall’operare del Governo. Mattarella, nel corso del suo secondo mandato, si sta trovando di fronte a una realtà che i Costituenti avrebbero potuto al più vagheggiare come un’ ultima Thule e null’altro. Allo stato il Primo Cittadino è sempre più spesso posto nella condizione di dover vestire la divisa dell’arbitro e, almeno per ora, a esprimere ammonizioni di importanza diversa ma non gravi. Esse potrebbero essere immaginate, al pari di quelle reali, le calcistiche, da cartellini colorati. Sono da mostrare a chi adotta comportamenti non adeguati alla situazione. Tale funzione arbitrale sui generis viene esercitata con l’intento che il Paese giochi correttamente la sua partita nel girone europeo, chiedendo e adempiendo con correttezza e ossequio, quindi onorando gli impegni presi nei confronti della EU e degli altri membri della stessa. Mattarella è così intervenuto a fine della scorsa settimana, con una lettera indirizzata alla Premier e quindi all’esecutivo, nella questione delle concessioni del demanio, in particolare quelle che si riferiscono ai tratti di costa destinati alla balneazione. Da alcuni rappresentanti del popolo, non proprio dei tribuni come erano intesi nell’Urbe, è stato espresso in risposta, a stretto giro, un atteggiamento tra l’infastidito e il risentito.

Si potrebbe interpretare di larga massima come una forma di rampogna del genere: “Facesse quanto di sua stretta competenza”, sottinteso Mattarella. Proprio a questo punto casca l’asino, più propriamente cascano quegli asini che conoscono il dettato costituzionale per sentito dire. Quella raccomandazione al governo si sarebbe potuta configurare in altri contesti come un atto dovuto di carattere formale. Ciò avverrebbe se si interpretasse in maniera restrittiva quanto oramai si è consolidato in dottrina, l’attribuzione al Primo Cittadino della funzione di indirizzo politico. Tale potere consente al Capo dello Stato di impostare a monte l’attività complessiva dello Stato, come sta provando a fare attualmente Mattarella. Per fare un parallelo con qualcosa di meno solenne, si pensi al comandante di una nave: è lui che imposta la rotta e sono gli ufficiali ai suoi ordini che materialmente eseguono quanto necessario per mettere in atto le sue disposizioni. Può accadere che durante la navigazione, per motivi di ogni genere, la nave cominci a perdere la rotta stabilirà. Sarà ancora quel comandante che deciderà le manovre necessarie che altri eseguiranno. Varrà la pena sottolineare, giusto per colore, che tra la funzione di indirizzo politico e il concetto di rotta di navigazione non intercorrono differenze sostanziali. Può essere di aiuto ritornare sulla diatriba in corso nel Paese che verte sulla regolamentazione dell’utilizzo di suolo pubblico da parte di privati. All’ uopo farà bene ricordare che una parte di esso è costituito dalle coste, dagli arenili e dai litorali che nel Paese, isole comprese, si estendono per settemila chilometri o poco più. Balza agli occhi immediatamente che il rilascio delle concessioni a titolo oneroso per l’utilizzo di quei beni, potrebbe costituire una voce importante nella sezione dell’ attivo del bilancio dello stato se ben gestito. Non possono avere lo stesso atteggiamento altri paesi costieri della EU perché ben lontani dall’Italia per quanto riguarda il peso economico dell’ argomento in discussione. Ora la Eu fa notare che la regolamentazione della materia è di interesse anche proprio e alcuni passaggi del provvedimento che regolamentano la materia in discussione alle camere, sono connotati da elementi che mal si conciliano con quanto stabilito di concerto a Bruxelles. Nella lettera innanzi citata, Mattarella ha evidenziato che il Governo precedente si era impegnato formalmente a seguire quanto convenuto in materia con la Commissione Europea. Tanto anche in funzione della corresponsione dell’intero importo da essa disposto al fine di finanziare il Pnrr. Non è neppure da prendere in considerazione che si possa arrivare a venir meno alla parola data: si innescherebbe una reazione del tipo gioco del Domino. Ritornando a concetti più terra terra, è bene ricordare che già nell’antica Roma si sosteneva che “promissio boni viri est obligatio” la promessa fatta da una persona per bene, Mattarella lo è a pieno titolo, costituisce per lo stesso un’ obbligazione. Tenendo sempre presente che nei campi si è soliti dire, in presenza di situazioni del genere, che il toro va preso per le corna e la persona per la parola che da. Non è un caso che i mediatori che assistono le compravendite nei campi usino quella formula a mò di memento per suggellare l’accordo raggiunto insieme alla stretta di mano delle parti. Quel rituale, in quel mondo, vale quanto la stipula di un atto notarile e pertanto i contraenti si comportano di conseguenza. Si regoli in conformità chi si riconosce nelle condizioni descritte testé.