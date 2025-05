L’Italia nel mondo in tempesta, domani a Napoli un convegno promosso dalla Fondazione di Comunità del centro storico

“L’Italia nel mondo in tempesta. Le sfide dell’economia e della politica”: è il titolo del convegno promosso da Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli e Fondo Rita De Santo Alfano che si svolge domani, martedì 20 maggio alle 17 nell’Aula Magna del Centro Congressi Federico II in via Partenope 36.

Il dibattito sarà aperto da Antonio Alfano, imprenditore e vicepresidente della Fondazione, e sarà moderato da Roberto Napoletano, direttore del Mattino.

Interverranno: Sergio Costa, vicepresidente della Camera; Pier Ferdinando Casini, presidente dell’Interparlamentare Italiana; Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana; Emanuele Grimaldi, amministratoredelegato di Grimaldi Group.

A concludere i lavori sarà Adriano Giannola, presidente della Fondazione e dello Svimez.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto tra esponenti del mondo economico, imprenditoriale, istituzionale e accademico, con l’obiettivo di riflettere sulle conseguenze, anche a livello locale, delle turbolenze che attraversano lo scenario globale: guerre, dazi, emergenze climatiche e flussi migratori. Si approfondiranno i risvolti economici, sociali e culturali di queste dinamiche, con uno sguardo particolare alle sfide e alle opportunità che ne derivano per il territorio napoletano e il Mezzogiorno. L’obiettivo è promuovere consapevolezza e strumenti concreti per affrontare con efficacia e resilienza le trasformazioni in corso.