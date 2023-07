L’Italia protagonista dello sviluppo euro-mediterraneo: Alis fa il punto sulla crescita della logistica

“L’Italia protagonista dello sviluppo euro-mediterraneo”: è il titolo del convegno (in programma domani a Manduria, in provincia di Taranto) promosso da Alis “per fare il punto sulla crescita del settore della logistica, sulle politiche del Sud, sulle nuove sfide ed opportunità per le imprese e per lo sviluppo del nostro Paese”.

All’evento che si svolgerà nella Masseria Li Reni interverranno Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Gregorio Pecoraro, sindaco di Manduria; Guido Grimaldi, presidente di Alis; Marcello Di Caterina, Direttore Generale di Alis, Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi e presidente dell’International Chamber of Shipping