L’Italia riacciuffa il pari con la Polonia

di Diego Pantani

L’Italia di Mancini debutta in Nations League con un pareggio a

Bologna contro una Polonia, che può dirsi soddisfatta del punto

conquistato fuori casa.I polacchi, schierati con un equilibrato

4-4-1-1, vanno vicini al vantaggio al 6’pt con un sinistro del

napoletano Zienliski che, servito dal compagno di reparto Lewandowski,

fa fare bella figura a Donnarumma. La manovra dell’Italia nel primo

tempo non decolla, l’azione più pericolosa capita su un sinistro da

fuori di Bernardeschi che esce fuori di un palmo di mano. Al 40’pt

Jorginho sbaglia un disimpegno e regala un pallone a Lewandowski che

crossa dalla sinistra al centro per Zienliski , che stoppa il pallone

e col sinistro riesce a superare Donnarumma. Al 62’st esce dal campo

Balotelli la cui prestazione è stata impalpabile e per un problema

muscolare è costretto ad abbandonare il campo per Belotti. Al 71’st

entra pure Chiesa per Insigne ed al 73’st va vicino al gol con un tiro

sul quale è bravo l’estremo difensore polacco Fabianski a sventare il

pericolo. Al 76’st Blaszczykowski entra male su Chiesa in area

causando un calcio di rigore, dove si presenta Jorginho che non

sbaglia , permettendo così all’Italia di pareggiare l’incontro. Il

risultato rimane invariato ed alla fine si può dire che è stato il

risultato più giusto per quanto visto in campo. Prossimo appuntamento

per gli azzurri è fissato lunedì prossimo quando si andrà a Lisbona

per sfidare il Portogallo privo di C.Ronaldo non convocato dal ct

Fernando Santos.