L’Italia sorvegliata speciale del Fondo Monetario Internazionale

Questa volta l’ammonizione al Paese è ufficiale e è partita dal soglio più alto dell’ economia globale, il Fondo Monetario Internazionale-FMI. Lo scorso giovedì Alfred Kramer, direttore per l’area europea di quel Fondo, ha confermato quanto già espresso nella riunione dello scorso ottobre a Marrakesh ai banchieri centrali convenuti. Leggendo il documento che descrive lo stato dei conti del Vecchio Continente, ha ribadito che, come per l’anno in corso, anche per il 2O24 e il 2025 non si intravedono elementi che possano far sperare in una ripresa di sostanza da farla definire tale. Vale a dire che riporti almeno al livello pre pandemia la percentuale dell’ incremento economico dei paesi della EU. Per l’ Italia quel rapporto mette in evidenza alcuni fattori critici ancora più accentuati della media europea. Nello specifico, per la media EU per quest’anno l’aumento della produzione si attesterá su un valore percentuale di poco superiore a uno e su tale ordine di grandezza si muoverá anche per gli anni successivi. Al contrario per il Paese, dove per quest’anno lo stesso incremento supererà di poco il mezzo punto percentuale. Uguale valore è previsto per il prossimo anno.È la conclusione dell’analisi che assume particolare importanza. Kramer ha ribadito che l’istituzione che dirige per la parte europea ha comunicato al governo italiano alcune carenze individuate nella legge di bilancio per quanto riguarda la crescita della produzione. Lo ha invitato a essere più ambizioso, perché la sola attuazione del PNRR, di per sé non facile dal punto di vista amministrativo, da sola non basterá a rimettere in moto il sistema Paese. Come nel gioco dell’ oca, il Governo, per attuare quelle prescrizioni, a gennaio dovrà partire con il piede giusto. Più precisamente dovrà premere con più forza il pedale dell’ acceleratore per le riforme strutturali e non sarà facile. Sembrerà banale, ma é importante ribadire che al momento l’Italia può essere paragonata a quel cavallo che fa fatica a fare il suo lavoro perché rallentato dalle pastoie. Per il Paese le due principali limitazioni di spesa sono l’accoglienza dei profughi direttamente e le ripercussioni delle due guerre in corso in via mediata, per i costi che stanno comportando. Quegli appesantimenti sono diversi dai lacci e lacciuoli evocati in più occasioni da Guido Carli negli anni di presidenza di Confindustria. L’ ex governatore della Banca d’Italia si riferiva alla piovra burocratica che con i suoi tentacoli limitava l’attività imprenditoriale, allo stesso tempo confermando che essa era viva e vegeta e scalpitava perché voleva continuare la sua espansione. Questa volta non rampante, come era accaduto ai tempi del boom, ma ben ancorata ai contesti sociali in cui si sarebbe insediata. Erano i primi anni ’80, ancora pregni delle rivendicazioni della classe operaia, per nulla tranquilli dal punto di vista politico e sociale. Per quanto riguarda i mercati di sbocco di quelle produzioni, quello nazionale non era stato ancora invaso da mercanzia orientale, cinese e coreana soprattutto, che, pur facendo una concorrenza notevole ai prodotti di fascia bassa locali, lasciavano comunque a essi spazio vitale, seppur ristretto. Erano già allora diversi i paesi ricchi desiderosi di quello che, per antonomasia, in seguito sarebbe stato definito semplicemente Made in Italy. Fin da allora risultò evidente il valore immateriale di alcune produzioni nostrane, di fascia alta e anche di lusso, che si aggiungevs al già alto valore intrinseco. Particolare non trascurabile è che le relative fatture il più delle volte erano regolate con valute più forti della lira, quando l’euro era ancora solo l’idea vaga di una moneta unica corrente in più paesi del Vecchio Continente. La realtà attuale è ben diversa, come pure le problematiche che tengono il Governo sotto pressione e che, malauguratamente, sono complesse e onerose. Partendo proprio dall’ emergenza profughi, quel fenomeno costa una cifra consistente per il fabbisogno di ciascuno di loro. Se si aggiungerà la concretizzazione dell’ Intesa tra Roma e Tirana di spostare parte di quelli che raggiungeranno l’Italia, quella voce di spesa sarà destinata a crescere e non di poco. Basta evidenziare un solo aspetto della vicenda. Tutte le strutture per l’accoglienza di quello sciame (36.000!) di persone saranno realizzate a cura e a spese del Ministero del Tesoro italiano. È credibile che le stesse, se e quando finirà l’emergenza, resteranno nella disponibilità del paese ospitante senza che le casse italiane potranno ricevere alcun corrispettivo. Altrettanto succederà per la partecipazione alle spese del conflitto in Medioriente, come già sta succedendo per quello in Ucraina.Tutto ciò in una circostanza come quella attuale, in cui, come ha ripetuto più volte il Ministro dell’ Economia Giorgetti, il bilancio non concede nessun margine di scostamento dalla spesa giá prevista. Il Governo, per esso i ministri che in qualche modo tengono i cordoni della borsa, non potranno non tener conto delle raccomandazioni del FMI. Qui si varrà la loro virtute,, quella di rendere possibile l’incremento della produzione senza far ricorso alla contrazione di ulteriore debito. Non sarà impresa simile al miracolo della moltiplicazione dei pesci o al laico friggere con l’acqua, modo di dire in uso a Napoli, ma è necessario tentare di recuperare ancora quel che si può dalle poste di bilancio, anche rinunciando a qualcosa di minore impellenza. Del resto un’ altra soluzione, al momento, non è facile nemmeno ipotizzarla. Sempre nel capoluogo campano anche chi non è mai salito su un’ imbarcazione conosce il detto che vuole che il marinaio competente dà prova della conoscenza del proprio mestiere quando si spezza l’albero della barca che sta pilotando e riesce in qualche modo a raggiungere il porto. Paragonata a essa, l’Italia è ancora a un passo da una avaria del genere. Animo e coraggio allora, non solo al comandante della nave Italia e a chi lo aiuta a farla navigare. L’ esortazione é diretta anche all’ equipaggio, gli italiani, perché facciano di necessità virtù e si diano da fare per quel che possono.