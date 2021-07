L’Italia stacca il pass per la finale

di Diego Pantani

L’Italia calcistica, dopo una prestazione di livello, supera anche

l’ostacolo Spagna, e conquista la possibilità di giocarsi la finale

per il titolo europeo, che si disputerà ancora a Wembley domenica

prossima. L’Italia ha un’approccio positivo alla gara, ma gli

spagnoli, abili nel palleggio, hanno un maggior possesso palla.

All’22’pt Immobile riceve un pallone per un attaccante che poteva

essere gestito meglio, ma come è già capitato nelle ultime due gare,

cincischia un po’ troppo, perdendo così una ghiotta occasione. II

tecnico iberico Luis Enrique schiera inizialmente il centrocampista

offensivo Dani Olmo come ”falso nueve”, ed al 25’pt è proprio il

calciatore in forza al Lipsia a tentare una conclusione di sinistro,

dove però è bravo Donnarumma a rifugiarsi in calcio d’angolo. Al 44’pt

si fa vivo pure Insigne, che serve sull’out sinistro Emerson, che tira

cogliendo solo il palo esterno. Si conclude così la prima frazione di

gioco e si riprende nel secondo tempo con un salvataggio decisivo di

Di Lorenzo al 49’st che anticipa F.Torres, che si trovava tutto solo

in area. Al 60’st gli azzurri si portano in vantaggio con Chiesa, che

recupera un pallone nella trequarti spagnola e fa partire un destro a

giro imparabile che sblocca il risultato a nostro favore. Luis Enrique

corre subito al 62’st inserendo Morata per F.Torres ed al 64’st gli

spagnoli vanno vicino al pareggio con Ayarzabal, che di testa, a pochi

passi da Donnarumma, sbaglia clamorosamente. La mossa dell’entrata di

Morata all’80’st da i suoi frutti quando Olmo, serve un assist d’oro

per il proprio compagno che indisturbato, con il mancino, segna la

rete dell1-1. All’85’st Mancini manda in campo forze nuove inserendo

Locatelli e Belotti per Insigne e Barella. Si va così ai supplementari

per determinare quella che sarà la prima finalista; al 98’sts è ancora

Morata a sfiorare la doppietta, ma sempre col piede sinistro, da

dentro l’area di rigore calcia incredibilmente fuori. Al 107’sts esce

anche uno stremato Chiesa per lasciare il posto a Bernardeschi, ma non

succede più niente fino ad arrivare ai calci di rigore. II primo a

calciare il rigore italiano è Locatelli, che si fa parare il tiro da

Unai Simon, ma come spesso accade nel calcio, la prima squadra che

sbaglia poi passa il turno. Infatti subito dopo calcia Olmo che spara

alto il pallone. In successione non sbagliano Bonucci e Belotti per

gli azzurri, e Moreno e Thiago per le ”furie rosse”. Al quarto

tentativo però è lo yuventino Morata a sbagliare per la Spagna, mentre

Bernardeschi segna il suo; così al calcio di rigore decisivo per gli

azzurri va lo specialista Jorginho, che con freddezza e classe spiazza

Unai Simon, portando la squadra azzurra in finale. L’ultima finale

raggiunta agli europei dall’Italia risale a quello del lontano 2000,

quando si giocò contro la Francia. La vittoria ottenuta è stata

dedicata dall’intero gruppo allo sfortunato terzino Spinazzola che

stava disputando un grande torneo, che si è rotto il tendine d’achille

nella gara dei quarti contro il Belgio.