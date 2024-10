L’Italia U.21 pareggia con l’Irlanda e vola agli Europei

TRIESTE (ITALPRESS) – La Nazionale Italiana U21 si accontenta di un pareggio per 1-1 contro l’Irlanda nel match del Nereo Rocco di Trieste e centra la qualificazione agli Europei 2025 di categoria: al vantaggio iniziale di Cesare Casadei risponde Andrew Moran. La formazione ospite inizia subito con un pressing molto alto, consapevole di avere un solo risultato a disposizione per provare a centrare il primo posto nel girone A. I ragazzi di Crawford inizialmente mettono in difficoltà gli azzurrini e al 17′ Desplanches rischia di combinare la frittata, lasciandosi sfuggire il pallone su colpo di testa di Kenny: quest’ultimo prova a ribadire in rete, ma Bertola compie un salvataggio provvidenziale. Dopo una seconda indecisione del portiere azzurro, al 23′ gli azzurri concretizzano un perfetto contropiede con Cesare Casadei che, su suggerimento di Gnonto, pesca l’angolino e realizza il gol del vantaggio. L’Italia prova a cavalcare il momento positivo e al 36′ riesce a conquistare un calcio di rigore per un fallo di MacNulty su Baldanzi: Gnonto si presenta sul dischetto, ma calcia alle stelle e spreca una colossale chance per il raddoppio. Nella ripresa l’Irlanda si affida a delle forze fresche per provare ad invertire la rotta e, dopo alcune interessanti iniziative, riesce ad agguantare il pareggio al 66′ con un preciso destro di Andrew Moran su assist di Emakhu. Al 76′ Mattia Zanotti protagonista di un brutto infortunio e il commissario tecnico Carmine Nunziata è costretto a sostituirlo, mandando in campo Turicchia. Gli irlandesi tentano il tutto per tutto nel finale, ma gli azzurrini riescono a difendere l’1-1 fino al triplice fischio, sfiorando anche il gol vittoria in contropiede. In virtù di questo risultato l’Italia U21 chiude al primo posto nel girone A con 22 punti e si qualifica agli Europei 2025 di categoria, mentre l’Irlanda scivola al terzo posto a quota 19. La Norvegia, infatti, battendo 5-1 la Turchia si prende la seconda piazza con 19 punti, grazie allo scontro diretto a proprio favore.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).