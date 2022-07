Litigio a colpi d’ascia ad Avigliana, nel Torinese, dove un 35enne brasiliano è stato colpito da un 38enne della zona, ed è ora ricoverato all’ospedale San Luigi di Orbassano, non in pericolo di vita. La lite, per motivi ancora non noti, è avvenuta nell’appartamento della vittima. Sul posto i Carabinieri di Torino, che, svolti rapidi accertamenti, hanno presto identificato e rintracciato il 38enne.