Lite a Posillipo per questioni di precedenza: 41 enne accoltellato finisce in ospedale

Un 41enne è stato ferito ieri notte a Napoli. L’uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Posillipo dopo essere stato colpito, probabilmente con un coltello. L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte. L’uomo, originario di Arzano (Napoli), è incensurato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, il 41enne avrebbe litigato in via Petrarca con un uomo in scooter. Durante la discussione, probabilmente per questioni di viabilità, riferiscono i militari, sarebbe stato colpito. Il 41enne è stata dimesso con 8 giorni di prognosi per ferite da arma bianca a emitorace, dorso e spalla destra. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica e individuare l’autore del ferimento.