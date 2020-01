Roma, 26 gen. (Adnkronos) – – Lite fra due tifosi della Lazio circa mezz’ora prima dell’inizio del derby all’Olimpico contro la Roma. E’ successo in zona Ponte Milvio davanti a un bar. Durante la lite uno avrebbe colpito l’altro con una bottigliata. Quest’ultimo è stato portato in ospedale ma non è grave. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.