Liti fra virologi in tv? Pregliasco a Figliuolo: Colpa di commentatori che ora si sono riciclati nella guerra

“Liti personalmente non ne ho mai avute con colleghi, ho avuto liti con cattivi maestri, quindi con dei commentatori che ora si sono riciclati nella guerra e che purtroppo hanno rappresentato un esempio”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano commenta con l’Adnkronos Salute le parole del generale Figliuolo sugli scontri in tv che “non hanno aiutato la gente a capire”. “Discussioni tra opinioni diverse ci sono state ma questo – sottolinea il medico – fa parte della ricerca. Non erano liti fra virologi ma comunicazioni esacerbate da commentatori che citando un parere lo ponevano in contrapposizione a un altro. C’era un incalzare per cui – ricostruisce Pregliasco – anche opinioni magari simili poi sono state enfatizzate in un senso o nell’altro da personaggi che hanno affrontato la problematica del Covid senza rendersi conto degli effetti che ha determinato sulla salute e sulla sanità pubblica”.