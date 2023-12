Lituania, in crescita gli affari con le imprese marchigiane

Oltre 44milioni di export tra le Marche e la Lituania nel corso del 2022 e metà 2023 in crescita rispetto al 2021. Calzature, macchinari e prodotti farmaceutici, tra le tipologie di prodotti marchigiani più esportate verso il Paese baltico. Su questo scenario è stata inaugurata oggi la sede del Consolato Onorario di Lituania a Macerata.

La Lituania, è emerso dal focus organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche, è interessata a collaborazioni con aziende marchigiane e ad entrare nella catena produttiva, oltre che di tessile e calzature, anche dei comparti scienze della vita, biotecnologia, software-ingegneria e design. “Il nostro è un interscambio dai volumi ancora piccoli, ma con valori di quota export in costante crescita”, ha evidenziato Fausto Calabresi, componente di Giunta di Camera Marche, che ha aperto l’incontro con la delegazione diplomatica ed economica lituana guidata dall’ambasciatrice della Repubblica baltica Dalia Kreiviené.

“La vostra nuova sede qui nel territorio marchigiano, credo possa fornire un’opportunità unica di arricchimento reciproco”, ha dichiarato Francesca Orlandi, presidente dell’Azienda Speciale per la Moda Linea dell’ente camerale. Il Paese è forte di sostegni governativi importanti (fondi di investimento fino al 50%, agevolazione per sviluppo di nuovi talenti con formazione e apprendistato con contributi che coprono fino al 70% delle spese), un Pil in crescita, 7 zone economiche speciali. Si tratta, ha sottolineato il console onorario Antonello De Lucia, di “un ecosistema amico di chi vuol fare impresa, di un Paese piccolo, meno di 3 milioni di abitanti, ma di grande ambizione e lungimiranza. Quel che di nuovo accade passa o approda qui: dal business di Vinted alla produzione di fotovoltaico”.