Livatino e Mattarella: fede e giustizia, per una storia della pedagogia civile. Convegno all’Università Parthenope

“Rosario Livatino e Piersanti Mattarella. Fede e giustizia, per una storia della pedagogia civile”: è il titolo del convegno (in modalità mista) che si terrà domani 1° giugno, dalle ore 10, all’Università Parthenope, a Napoli, in via Generale Parisi 13, patrocinato anche dal Consiglio Nazionale Forense.

L’attenzione, si legge nella nota di presentazione, si soffermerà sul tema della legalità, sulla necessità di comprendere i “valori fondamentali della società civile”, sul “senso delle regole, dell’etica, della morale intesa nella sua accezione positiva e più ampia”. “Un percorso di ricerca che vuole avvalersi – è scritto ancora – delle possibilità offerte dal recente protocollo d’intesa, sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Università Parthenope nell’ambito dell’orientamento permanente, della didattica per competenze, dei percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e della formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il convegno è promosso d’intesa con Don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore del Gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie dipendenze e dell’Associazione Libera contro i soprusi delle mafie, per delineare una storia della pedagogia civile. Un tema di ricerca già affermato dalla professoressassa Maria Luisa Iavarone con il modello A.R.T.U.R, come intervento di pedagogia civile”.



Il programma