Live dei Negramaro, due nuove date al tour stadi 2024

Roma, 15 dic. (askanews) – Non si ferma il viaggio live dei Negramaro per l’estate 2024 che si arricchisce di due nuovi appuntamenti negli stadi: il 18 giugno al Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) di Udine e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari, nella loro Puglia.

Cinque imperdibili appuntamenti negli stadi che vedranno la band infiammare i più importanti palchi d’Italia tra giugno e luglio del prossimo anno. Si parte il 15 giugno dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e si prosegue il 18 giugno al Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari.

Dopo due decenni di successi e trionfi musicali, i Negramaro sono pronti a scrivere così un altro capitolo della loro storia, con nuovi imperdibili eventi live negli stadi nel 2024 che uniscono virtualmente il Sud e il Nord d’Italia, e la loro attesissima partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

I biglietti per le due nuove date, organizzate e prodotte da Friends&Partners e Magellano Concerti, saranno disponibili su TicketOne in presale per il fanclub dalle ore 18:00 di venerdì 15 dicembre. E per tutti da sabato 16 dicembre dalle ore 18:00 sempre su TicketOne.