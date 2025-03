Live streaming chirurgico ed eco-driving: ecco i progetti vincitori di innoVaction 2024. In campo anche l’Università di Salerno

Vodafone Italia, oggi Fastweb + Vodafone, ha annunciato i nomi delle aziende vincitrici del bando innoVaction per l’edizione del 2024. I due progetti, sui quali e’ gia’ stato finanziato lo sviluppo dei prototipi, sono stati presentati da Impersive Srl e Minervas Srl che hanno gia’ beneficiato di un finanziamento di 25.000 euro ciascuno.

Impersive è un’azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di ”esperienze immersive” con una tecnica di produzione ”360° – stereoscopic 3D – full body – in motion”. Con l’ospedale Humanitas ha ideato ”VeesR”, una soluzione di streaming chirurgico 3D immersivo in Vr (con visori di realtà virtuale) per migliorare i percorsi di formazione dei medici chirurghi, dando maggiore accessibilità all’alta formazione riducendo i costi e aumentando il numero di chirurghi formati.

La soluzione prevede lo sviluppo di un sistema di live streaming implementato su infrastruttura Vodafone ad alte prestazioni che permetta di trasmettere in diretta da una sala operatoria un intervento chirurgico eseguito con un macchinario per la chirurgia robotica con un’esperienza senza precedenti con elevata qualità, nitidezza e fluidità. Indossando visori Vr, i chirurghi potranno accedere e vivere in diretta l’intervento, in maniera più completa che se fossero presenti in sala operatoria: infatti VeesR permette una visione 3D immersiva senza precedenti del campo operatorio (sino ad oggi possibile solo sedendosi alla console del robot) e contemporaneamente i movimenti delle mani del chirurgo, la sala operatoria con il robot in azione (in modalità 180°/360° 3D) e potendo dialogare in real time con il chirurgo che sta eseguendo l’operazione. Minervas srl è una startup che sviluppa servizi innovativi per la mobilità del futuro, per la competitività e per la sicurezza delle aziende. Pensato per clienti Business gestori di flotte, la startup ha ideato una soluzione software, ”Smart drAIV” (tramite un’app integrata col veicolo) per l’implementazione in tempo reale di strategie di eco-driving, ottimizzando velocità e accelerazione. La soluzione impiega algoritmi previsionali proprietari realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno per ridurre le emissioni e consumi a bordo veicolo. La soluzione sarà integrata con la piattaforma di Fleet Management di Vodafone combinando sia parametri acquisiti dal veicolo sia informazioni di contesto (dalla strada, condizioni meteo, …) per la riduzione di consumi ed emissioni, nonché per il miglioramento della sicurezza dei conducenti.