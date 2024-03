Live surgery e dissezione anatomica, 5 giorni di full immersion Cardarelli-Ospedale dei Colli per specialisti in Otorinolaringoiatria

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale “Antonio Cardarelli”, diretta da Antonio D’Amore, e l’Aorn Ospedale dei Colli, diretta da Anna Iervolino, organizzano dal 4 all’8 marzo, lunedì-venerdì, una full immersion senza precedenti in Europa per formare gli specialisti in Otorinolaringoiatria. Il corso, dal titolo “Live surgery & dissezione anatomica”, è presieduto da Domenico Napolitano e diretto da Giuseppe Tortoriello e Filippo Ricciardiello.

L’evento prenderà il via lunedì 4 marzo alle ore 14 presso il Centro di Biotecnologie dell’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Particolarmente innovativo il programma delle attività, che prevedono la contemporaneità dei tre principali fondamenti della formazione medica: lezioni teoriche con docenti di rilevanza internazionale, dissezione su preparati anatomici e partecipazione diretta in sala operatoria.

Si tratta di un evento ” costruito” in maniera tale da garantire ai giovani specialisti un insegnamento teorico-pratico associato ad uno stimolo alla fiducia nei propri mezzi e nella propria conoscenza.